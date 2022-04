Sehen Sie im Video: Nasa veröffentlicht faszinierende Bilder von ungewöhnlicher Galaxien-Sammlung.





















Zum 32. Geburtstag des Hubble-Weltraumteleskops veröffentlicht die Nasa atemberaubende Aufnahmen einer Galaxien-Sammlung.

Der Schnappschuss wurde in einem ganz besonderen Moment gemacht – denn die „Compact Group 40" ist eine der engsten gesichteten Galaxiegruppen.









Atemberaubende Bilder aus dem Weltall:





Die Nasa feiert den 32. Geburtstag des Hubble-Weltraumteleskops mit einem faszinierenden Blick auf eine Ansammlung von Galaxien.





Zum Jubiläum veröffentlicht die Nasa unter dem Namen „Compact Group 40“ eine Anordnung von fünf galaktischen Systemen: Drei spiralförmige, eine elliptische und eine linsenförmige Galaxie.



Die fünf Sternensysteme haben sich im Weltall gekreuzt und sind so zu einer Art Galaxiengruppe geworden.





Eine Erklärung dafür ist, dass die Sternenhaufen mit viel dunkler Materie verbunden sind.





Sobald sich die Galaxien annähern, kann die dunkle Materie eine große Wolke bilden, in der die Galaxien kreisen.





Während sich die galaktische Systeme durch die dunkle Materie bewegen, erzeugen sie durch ihre Gravitation einen Widerstand – ihre Bewegung verlangsamt sich und sie fallen in sich zusammen.





Der Schnappschuss wurde in einem ganz besonderen Moment gemacht – denn die „Compact Group 40“ ist eine der engsten gesichteten Galaxiegruppen.





Das Weltraumteleskop Hubble wurde am 25. April 1990 von Nasa-Astronauten an Bord der Raumfähre Discovery in die Erdumlaufbahn gebracht.





Bis heute hat das Teleskop 1,5 Millionen Beobachtungen von etwa 50.000 Himmelskörpern gemacht.





In ungefähr einer Milliarde Jahre werden die fünf Sternensysteme kollidieren und zu einer riesigen Galaxie verschmelzen.

Bis dahin heißt es: Die faszinierenden und seltenen Aufnahmen aus dem Weltall genießen.

