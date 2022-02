Im Sommer 1983 verschwindet die 15-jährige Simone Langer aus dem bayerischen Donauwörth auf dem Heimweg von einer Party. Zwei Monate später wird ihre Leiche in einem Waldstück gefunden. Fast 39 Jahre später nimmt "Aktenzeichen XY... ungelöst" die Fahndung nach dem Täter wieder auf.

Der 28. Juli 1983 ist der erste Tag der Schulferien in Bayern. Simone Langer feiert am Abend in Wörnitzstein den Geburtstag eines Klassenkameraden. Die 15-Jährige aus Donauwörth will bis Mitternacht bleiben – so ist es mit den Eltern ausgemacht. Auch, dass ein Freund sie nach Hause bringen soll. Doch die Schülerin macht sich gegen 0.15 Uhr alleine mit dem Rad auf den sechs Kilometer langen Heimweg. Zu Hause kommt der Teenager aber nicht an.

Am nächsten Morgen wird ihr Fahrrad gegen 11 Uhr kurz vor dem Donauwörther Ortsschild gefunden. Doch Simone Langer bleibt verschwunden. Zwei Monate später, am 30. September, findet ein Pilzsammler ihre Leiche in einem rund 80 Kilometer entfernten Waldstück der mittelfränkischen Gemeinde Allersberg nahe der A9. Schnell ist klar: Die 15-Jährige wurde ermordet.

Simone Langer wurde Opfer eines Verbrechens

Die Polizei begibt sich auf Spurensuche. Demnach wurde Simone Langer offenbar zwischen 0.30 und 1 Uhr angegriffen. Anwohner sagen aus, sie hätten Hilfeschreie gehört und einen VW-Bus oder einen Campingbus am Straßenrand in der Nähe des später aufgefundenen Fahrrads beobachtet.

Kurz vor dem Donauwörther Ortsschild wurde noch am Vormittag des 29. Juli 1983 das Fahrrad des Mädchens aufgefunden © Kriminalpolizeiinspektion Dillingen a.d.Donau

Bis heute konnte das Verbrechen nicht aufgeklärt werden. Jetzt wird der komplette "Cold-Case" nochmals durch die Kriminalpolizei Dillingen aufgerollt und am Mittwoch ab 20.15 Uhr in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" mit Rudi Cerne ausgestrahlt. Die Ermittler erhoffen sich durch diesen Schritt vor allem entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung, welche zur Aufklärung des Mordfalls führen können. Eine Spur könnte auch nach Oberfranken in den Bereich von Kronach führen.

Fall am Mittwoch bei "Aktenzeichen XY ungelöst"

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug Simone Langer:

ein gelbes T-Shirt mit U-Boot-Kragen, 1/2 Arm mit Aufschlag

eine lange grüne Baumwollhose ohne Gürtel

graue, abgetragene Wildlederboots mit Ledersohle und Schnürsenkel

evtentuell ein hellblaues langärmeliges Sweatshirt, vorne mit drei weißen Knöpfen von S. Oliver

Unterwegs war die Schülerin mit einem roten Damensportrad mit 5-Gang-Schaltung. Außerdem führte sie eine Plastiktüte mit Badesachen mit sich.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang:

Wer hat Simone Langer in der Nacht vom 29. Juli 1983 gesehen?

Wer kann Angaben zu einem Kastenwagen im Bereich der Fahrradauffindung machen?

Wer hat Beobachtungen im Bereich der Leichenauffindung im mittelfränkischen Allersberg machen können?

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.

Quellen: Polizei Schwaben Nord, Kriminalpolizei Dillingen a.d. Donau, Polizei Bayern Fahndungsplakat