Fall bei "Aktenzeichen XY...ungelöst" 18-Jährigen niedergeschlagen, bedroht und beklaut – Polizei sucht Räuber in Recklinghausen

In Recklinghausen wurde ein 18-Jähriger in seinem Zuhause von zwei Unbekannten niedergeschlagen, gefesselt und ausgeraubt. Ein Beitrag in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" soll helfen, die Männer zu fassen.

Die unbekannten Männer fackelten nicht lange. Als ihnen der 18-Jährige am Donnerstagmorgen, den 5. März 2020 gegen 9.30 Uhr die Tür zu seinem Haus an der Straße Im Romberg öffnete, schlugen sie sofort zu. Mit einem Faustschlag streckte einer der beiden bislang unbekannten Täter den Teenager nieder und hielt ihn am Boden während sein Komplize die Räume nach Bargeld und Wertsachen durchsuchte.

Die Täter drohten ihm an, ihn weiter zu schlagen und zwangen ihn so, seine Bankkarte samt Pin-Nummer sowie sein Mobiltelefon herauszugeben. Einer der Männer verließ daraufhin das Haus, ging zu einem Geldautomaten und hob um 9.42 Uhr in der Recklinghäuser Innenstadt Bargeld ab. Dort entstanden auch die Aufnahmen, die die Polizei für die Fahndung veröffentlicht hat.

Täter flüchteten nach der Tat in Recklinghausen mit Auto

Als er wieder zurückkam, stiegen er und sein Mittäter in ein Auto und flohen. Der junge Mann blieb leicht verletzt im Haus zurück. Trotzdem die Fahndungsfotos schon einmal im September 2020 veröffentlicht wurden, konnten die gesuchten Männer bislang nicht identifiziert werden.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

männlich

circa 1,80 Meter groß

schwarze Haare

schlanke Figur

Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Pullover mit einem weißen Nike Zeichen auf der Brust.

Täter 2:

männlich circa 1,85 Meter groß schwarze Haare

Vollbart ohne Schnauzer

korpulente Figur

Er trug einen rosa-braunen Pullover, vermutlich eine blaue Jeans und schwarze Schuh. Er war mit schwarzen Halstuch über die Nase vermummt.

Fall am Mittwoch bei "Aktenzeichen XY...ungelöst"

Die Polizei hofft durch den erneuten Fahndungsaufruf auf neue Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt die Polizei aktuell unter der Telefonnummer 0800/2361 111 entgegen. Am Mittwochabend wird der Fall auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" ausgestrahlt. Dann ist eine zusätzliche Zeugenhotline unter der Rufnummer 0800/2361 550 geschaltet.

