Argentiniens Marine sucht noch immer ihrem im Atlantik verschollene U-Boot. Das Schiff hat am Samstag offenbar einen Kontaktversuch unternommen. Das hat das Verteidigungsministerium mitgeteilt. Fehlgeschlagene Anrufe per Satellitentelefon vom Samstag hätten als die der Crew identifiziert werden können. Wo sich das U-Boot mittlerweile befindet, sei aber weiter unklar. Der Kontaktversuch lege nahe, dass das Unterseeboot zumindest zwischenzeitlich an die Meersoberfläche gekommen sei. Schwere See und heftige Winde beeinträchtigen weiter die Suche der argentinischen Armee, die seit einigen Tagen von Kräften der US-Navy, aus Chile, Großbritannien und Brasilien unterstützt wird. An Bord der seit Freitag verschwundenen ARA San Juan befinden sich 44 Besatzungsmitglieder, darunter auch Argentiniens erste Frau im Rang eines U-Boot-Offiziers, über die argentinische Medien in der Vergangenheit berichtet hatten.