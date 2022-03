Sehen Sie im Video: Mädchen singt Lied aus "Frozen" in Schutzbunker – und berührt Millionen. Ein herzzerreißender Moment, als dieses Mädchen anfängt, im Bunker zu singen. In einem Schutzraum in Kiew singt sie auf Russisch das Lied "Let It Go" aus dem bekannten Disney-Film "Die Eiskönigin". Das Mädchen berührt mit ihrem Gesang nicht nur die Menschen im Bunker. Mittlerweile hat das bewegende Video aus dem Kriegsland Ukraine allein auf Twitter mehr als vier Millionen Aufrufe erzielt. Die Menschen sind vom Gesang der Kleinen begeistert. Sie verkörpert etwas Hoffnung im blutigen Krieg.

Die kleine Amelia wurde zu einer Berühmtheit, nachdem sie in einem ukrainischen Bunker einen Song aus "Frozen" sang. Jetzt hatte sie einen großen Auftritt.

Sie sorgte in einer schlimmen Situation für ein wenig Freude und Hoffnung: Die siebenjährige Amelia wurde zu einer kleinen Berühmtheit, nachdem sie in einem Schutzbunker in der Ukraine "Let It Go", ein bekanntes Lied aus dem Disney-Film "Die Eiskönigin", sang und damit nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen Menschen im Bunker beruhigte und aufheiterte. Ein Handyvideo der berührenden Szene wurde im Internet tausendfach geteilt.

In einem Interview mit RTL berichtet Amelia: "Das Einzige, was in der Situation nicht passte, war, dass ich nicht auf einer Bühne stand, sondern in einem Keller war." Sie habe sich dann eben einfach vorgestellt, auf einer Bühne vor vielen Leuten zu singen. Das kleine Mädchen hatte großes Glück und konnte inzwischen mit ihrer Oma und ihrem Bruder sicher nach Polen flüchten. Dort muss sie sich nicht mehr in Kellern oder Bunkern vor Bomben verstecken. Allerdings sind ihre Eltern noch in Kiew. "Ich werde sie wiedertreffen", sagt Amelia tapfer. "Sie sind ja schließlich meine Eltern."

Das Mädchen wurde durch ihr Lied weltberühmt

Und auch, wenn sie in Polen in Sicherheit ist, vermisst sie ihr Zuhause, ihren Alltag und ihre Eltern und Freunde. Doch einen großen Wunsch bekam die Siebenjährige dort inzwischen erfüllt: Sie durfte vor vielen Tausend Menschen auftreten und singen! Bei einem Festival zugunsten der Ukraine hatte Amelia einen ganz besonderen Auftritt – sie durfte auf der großen Bühne die ukrainische Hymne singen. Ein besonderer Moment für sie, und auch für die Zuschauer.

Das Mädchen mit der schönen Stimme und dem großen Mut wurde längst zu einem Symbol der Zuversicht inmitten des Schreckens in der Ukraine, wo gerade täglich Menschen sterben, frieren und hungern. Amelia möchte Mut machen – und das gelingt ihr definitiv.

Quellen: RTL, Twitter, "Krone"