Mit einer Explosion hat ein Grenzschützer einen Waldbrand im US-Bundesstaat Arizona ausgelöst. Der Vorfall stammt von April 2017, aber das Video wurde jetzt von der Zeitung Arizona Daily Star veröffentlicht. Der 37-Jährige wollte im Rahmen einer sogenannten "Gender Reveal"-Party das Geschlecht des Babys seiner schwangeren Frau enthüllen. Dazu schoss er mit einer Waffe auf mit Sprengstoff versehene Pulverbeutel. Blaues bzw. rotes Pulver standen für einen Jungen bzw. ein Mädchen. An dem Tag herrschten Windgeschwindigkeiten von mehr als 60 km/h, die Behörden hatten Waldbrandgefahr angekündigt. Durch die Explosion entzündete sich das ausgetrocknete Gras, und das Feuer breitete sich schnell aus. Insgesamt vernichtete der Brand eine Fläche von rund 20.000 Hektar. 800 Feuerwehrleute benötigten eine Woche um das Feuer zu löschen. Es entstand ein Schaden von 8,2 Millionen US-Dollar, Menschen wurden nicht verletzt. Der Grenzschützer war geständig und nahm die Verantwortung für den Millionenschaden an. Im Rahmen eines Vergleichs muss er nun 100.000 Dollar sofort bezahlen und weitere 120.000 über 20 Jahre in Raten abbezahlen.