Sie wollten auf kreative Weise das Geschlecht ihres Kindes verkünden, jetzt könnten sie dafür im Gefängnis landen. Ein Paar hatte in Kalifornien einen Buschbrand ausgelöst, bei dem ein Feuerwehrmann starb.

"Gender Reveal Partys" gehören in den USA zur Tagesordnung. Immer mehr werdende Eltern verraten bei diesen Feiern auf kreative Art und Weise, ob das Kind ein Mädchen oder ein Junge ist. Die Partys geraten jedoch immer wieder außer Kontrolle. Nun wurde ein Ehepaar in Kalifornien wegen fahrlässiger Tötung im Zusammenhang mit einem Waldbrand angeklagt.

Dem Paar wird vorgeworfen, im vergangenen September durch das Zünden einer Rauchbombe bei einer "Gender Reveal Party" einen Brand ausgelöst zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft im Bezirk San Bernardino am Mittwoch mit. Rund 500 Feuerwehrleute und mehrere Löschhubschrauber waren im Einsatz. Bei den Löscharbeiten des schnell um sich greifenden Brandes war ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen, mehrere andere wurden schwer verletzt.

Ehepaar könnte Gefängnis drohen

Das Ehepaar plädierte auf "nicht schuldig". Am 15. September müssen die Angeklagten wieder vor Gericht erscheinen. Im Falle eines Schuldspruchs droht eine Gefängnisstrafe von bis zu 20 Jahren.

Im September 2020 wütete das durch die Rauchbombe entfachte "El Dorado"-Feuer auf einer Fläche von knapp 90 Quadratkilometern, trieb Tausende Anwohner in die Flucht und zerstörte mehrere Häuser. Die Behörden hatten zuvor gewarnt, dass angesichts von Hitze und Trockenheit extreme Waldbrandgefahr herrsche und fahrlässiger oder illegaler Umgang mit Feuer strafbar sei.

Kalifornien erlebte im vergangenen Jahr die flächenmäßig verheerendste Waldbrandsaison seit Beginn der Aufzeichnungen. Mehr als 30 Menschen kamen ums Leben, über 10.000 Gebäude wurden beschädigt oder zerstört. Nach einem extrem regenarmen Winter haben die Waldbrände an der US-Westküste in diesem Jahr ungewöhnlich früh angefangen. In Kalifornien, Oregon, Washington und im westlichen Kanada brennt es derzeit an Dutzenden Stellen.

Gefährliche Babypartys

In den USA sind in den vergangenen Monaten mehrere "Gender Reveal Partys" schiefgelaufen. Erst im Februar starb ein werdender Vater im Bundesstaat New York, nachdem ein Gerät, das er für die Enthüllung des Geschlechts seines Kindes gebaut hatte, explodiert war.

Kurz zuvor wurde ein Mann aus Michigan von einem Granatsplitter getötet, das aus "einem kleinen kanonenartigen Gerät" auf einer Babyparty abgefeuert wurde.

Quellen:BBC, mit DPA