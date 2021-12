Sehen Sie im Video: Über Airbnb – Fans können jetzt den realen Drehort von "Kevin allein zu Haus" buchen.

















Wer die Einbrecherfallen des kleinen Kevin einmal am Originaldrehort in Chicago nachbauen möchte oder vielleicht die Neuauflage des berühmten Films über Kevin McCallister, der von seiner Familie über Weihnachten zu Hause vergessen wird, im stilechten Ambiente genießen will, bekommt jetzt die Gelegenheit.

Um die Veröffentlichung von "Nicht schon wieder allein zu Haus" zu feiern, öffnen am 12. Dezember die Türen des berühmten Drehorts. Die Sache hat allerdings einen Haken, denn Fans brauchen eine gehörige Portion Glück, das Angebot besteht lediglich nur für einen Interessenten und nur für einen Tag.

Der Preis: Lachhaft günstig! Für umgerechnet rund 22 Euro.

Airbnb hat auch Bilder des Hauses veröffentlicht und die unterscheiden sich tatsächlich nur minimal von den Bildern des Original-Films.

Nicht das erste Mal, dass Airbnb eine Übernachtung in einer Filmkulisse verlost. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von "Der Prinz von Bel-Air” wurde beispielsweise das Haus von Onkel Phil für fünf nostalgische Nächte vermietet.

Mehr