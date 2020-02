Der 64-jährige US-Stuntman Mike Hughes, auch "Mad Mike" genannt, ist vor laufenden Kameras und Dutzenden Zuschauern in der Nähe von Barstow in Kalifornien bei einem Flug mit einer selbst gebastelten Rakete ums Leben gekommen, wie auch auf dem Twitter-Account vom Science Channel bestätigt wurde. Hughes wollte eine Flughöhe von rund 1500 Meter erreichen. Aber aus bisher unbekannten Gründen habe sich dann der Fallschirm nicht geöffnet. Hier Videoaufnahmen von 2018, wo er in einem ähnlichen Versuch erfolgreich knapp 580 Meter in die Höhe geflogen war. Hughes war ein erfahrener Stuntman. Glaubte aber auch an Verschwörungstheorien und daran, dass die Erde flach sei.