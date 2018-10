Ein Bildnis der Marie-Antoinette, Königin von Frankreich. Die Frau von Ludwig XVI. investierte gern in Kleider und in Schmuck. Teile aus dem legendären Besitz der gebürtigen Österreicherin sind derzeit in New York zu sehen. Die Stücke gehören zu einer Sammlung des ehemals königlichen Hauses Bourbon-Parma, die nun zur Versteigerung angeboten wird. Broschen, Halsketten und Ohrringe - alle gezeigten Stücke sollen im kommenden Monat in der Schweiz unter den Hammer kommen. Allein die Teile aus dem Besitz Marie-Antoinettes wurden auf mehr als 2,5 Millionen Euro geschätzt, weiß Frank Everett, Vize-Chef des Auktionshauses Sotheby's "Sie war das It-Girl ihrer Zeit. Ihr Verhältnis zu Mode und Juwelen versprüht noch immer ihren Charme." Charme nutzte der Königin am Ende wenig, sie verlor ihren Kopf am 16. Oktober 1793 unter der Guillotine der französischen Revolution. Danach waren die Juwelen mehr als 200 Jahre im Besitz der eng verwandten Familie Bourbon-Parma - nie waren sie in dieser Zeit in der Öffentlichkeit zu sehen. Frank Everett - so sagt er - kann es noch immer nicht fassen. "Es gibt Aufzeichnungen darüber, wie Marie-Antoinette die Stücke in der Nacht vor ihrer Verhaftung verpackt und nach Belgien verschickt hat, von wo sie dann nach Österreich gelangt sind. Marie-Antoinettes Tochter, die die Revolution überlebte, nahm sie dann wieder in Besitz. Das ist erstaunlich." Erstaunlich ist auch dieses Stück: eine außergewöhnlich große, 49-karätige Naturperle, inklusive Diamantenpendant - und auch ein Monogramring der Königin steht zum Verkauf. Zusammen mit dem übrigen Schmuck der Bourbon-Parma-Sammlung reisen Ring und Perle derzeit um die Welt: München, Hongkong, Dubai - bevor sie im November im Schweizerischen Genf dann wohl neue Eigentümer finden werden.