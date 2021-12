Sehen Sie im Video: 21-jährige Harnaaz Sandhu – frisch gekürte "Miss Universe" kommt aus Indien.









Ein rührender Moment bei der Kür zur 70. Miss-Universe-Wahl in der Nacht zu Montag in Israel. Gewonnen hat den begehrten Titel die 21-jährige indische Schauspielerin Harnaaz Sandhu. Als ihr die Auszeichnung überreicht wurde, überkamen sie die Emotionen und sie kämpfte mit den Tränen. Doch kaum saß die Krone und flog das Konfetti, da überwog dann bei ihr schon wieder die Freude. Wegen der Corona-Pandemie konnte allerdings nur eine begrenzte Anzahl von Medienvertretern und Zuschauern mit dabei sein. Israel hatte sich bereit erklärt, den Wettbewerb in dem Ferienort Eilat am Roten Meer auszurichten, obwohl zurzeit Reisebeschränkungen gelten, die die Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omicron verhindern sollen.

