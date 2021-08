Die Polizei setzte auf der verbotenen Demonstration in Berlin unter anderem einen Reisebus der Infektionsschutzgegnerinnen und -gegnerszene vorübergehend fest

Schäuble kritisiert "Überheblichkeit" Trotz Verbots: "Querdenkende" versammeln sich in Berlin – Polizei wendet Gewalt an

Erneut haben sich in Berlin trotz Verbots selbsternannte Querdenkerinnen und Querdenker versammelt, um unter anderem gegen die Infektionsschutzmaßnahmen zu protestieren. Sie versuchten, eine Polizeikette zu durchbrechen und griffen Einsatzkräfte an.

In Berlin-Charlottenburg sind am Sonntag mehrere hundert Menschen zu einer nicht genehmigten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen aufgebrochen. Dabei kam es zu Gewalttätigkeiten. Die Demonstrierenden hätten ursprünglich zu Fuß oder im Reisebus an einem angemeldeten Autokorso teilnehmen wollen, teilte die Berliner Polizei auf Twitter mit. Für die Teilnahme sei allerdings ein Auto Voraussetzung.

Am #OlympischenPlatz sammeln sich Teilnehmende eines ab 10 Uhr angezeigten Autokorsos.

Bitte beachten Sie, dass für die Teilnahme ein Auto Voraussetzung ist & auch in den Fahrzeugen die #covid19-Hygieneregeln gelten.

Unsere Kolleg. sprechen dort bereits Platzverweise aus.#b0108 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) August 1, 2021

Die Betreffenden hätten sich nun in der Reichsstraße zu einer verbotenen Ersatzversammlung gesammelt. Eine große Gruppe, die vom Olympischen Platz Richtung Messedamm gelaufen sei, sei von den Einsatzkräften gestoppt worden und bewege sich nun zurück Richtung Heerstraße, hieß es weiter.

Polizeiketten durchbrochen

In der Länderallee seien Einsatzkräfte bedrängt und attackiert worden. Demonstrierende hätten versucht, die Polizeikette zu durchbrechen und Beamte herauszuziehen. "Es kommt zum Einsatz von Reizstoff, Schlagstock und körperlicher Gewalt", teilte die Polizei mit.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte zuvor mehrere geplante Demonstrationen aus dem Kreis der "Querdenken"-Bewegung verboten. Das Gericht erklärte am Samstag, die Beschwerden gegen entsprechende Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Berlin seien zurückgewiesen worden. Die Auffassung der Antragsteller, dass Demonstrieren ohne Mund-Nase-Schutz und Mindestabstand von der Versammlungsfreiheit gedeckt sei, teilte das Gericht nicht.

Die Polizei hatte angekündigt, dass sie in der Stadt mit bis zu 2250 Kräften im Einsatz sein werde. Am Sonntag twitterte sie, die Teilnahme an einer verbotenen Versammlung sei eine Ordnungswidrigkeit, die mit bis zu 1000 Euro Bußgeld bestraft werden könne. Es würden Platzverweise erteilt und Anzeigen gefertigt.

Schäuble kritisiert "Querdenker"

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat die "Querdenker"-Szene unterdessen scharf angegriffen. "Wenn weltweit praktisch alle Fachleute sagen, Corona ist gefährlich und Impfen hilft, wer hat dann eigentlich das Recht zu sagen: Ich bin aber klüger? Das ist für mich ein nahezu unerträgliches Maß an Überheblichkeit", sagte Schäuble der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der CDU-Politiker appellierte an die Szene: "Bitte schauen Sie sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse an, lassen Sie sich nicht von billigen Parolen hinter die Fichte führen!" Schäuble fügte hinzu: "Auch bei den Querdenkern sollte die Betonung auf 'Denken' liegen und nicht auf 'Quer'."