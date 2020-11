Sehen Sie im Video: "Querdenker"-Demo: Polizei geht mit Wasserwerfern gegen Gegendemonstranten vor.













Ein massives Polizeiaufgebot sollte am Samstag in Frankfurt einen chaotischen Verlauf der Querdenker-Demonstration, wie jüngst in Leipzig, verhindern. Mehrere Hundert Teilnehmer waren gekommen und sahen sich einer großen Zahl von Sicherheitskräften gegenüber. Die Polizei kontrollierte die Einhaltung der Maskenpflicht. Gleichzeitig begannen eine Gegendemonstration, bei der die Sicherheitskräfte Wasserwerfer einsetzten. Die sogenannten Querdenker versammeln sich, um gegen die staatlich vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen zu protestieren. Allerdings werden die Demonstrationen auch immer wieder von anderen extremistischen Bewegungen genutzt. Allgemein wird befürchtet, dass eine Radikalisierung der Corona-Demonstrationen stattfindet. Und es steigt die Sorge vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft. Zumal die Corona-Infektionszahlen alles andere als rückläufig sind. Das Robert-Koch-Institut meldete in den letzten 24 Stunden vor Samstag rund 22.000 Neuinfektionen.

