Am 25. Mai lädt der stern ganztägig in das Gruner+Jahr-Verlagshaus in Hamburg ein, zu Diskussionen, Vorträgen und Werkstattgesprächen. Nominierte für den Nannen Preis stellen ihre Beiträge vor, Juroren erläutern ihre Beurteilungskriterien.

Florian Gless, stern-Chefredakteur: "In zahlreichen Workshops wollen wir Ihnen präsentieren, was wir hier jeden Tag tun, um Ihnen erstklassigen Journalismus zu bieten. Unsere Reporter geben einen Einblick in ihre Recherche-Arbeit. Unsere Auslandskorrespondenten berichten, was sie erleben. Unsere Dokumentare sprechen darüber, wie sie minutiös Tatsachen überprüfen – damit Sie von uns einen Journalismus bekommen, der stimmt. Das und noch einiges mehr bieten wir Ihnen an diesem Samstag Ende Mai."

Als Stifter des Nannen Preis reagiert der stern auf die aktuelle Debatte um Glaubwürdigkeit und Transparenz des Journalismus: 2019 erweitert er die Preisverleihung und gibt der Öffentlichkeit bei einem "Tag des Journalismus" einen umfassenden Einblick in den Nannen Preis-Wettbewerb.

Florian Gless erklärt, warum "dieser Tag für uns Redakteure etwas ganz Besonderes" ist: "Das persönliche Gespräch mit Ihnen, unseren Lesern, ist durch nichts zu ersetzen. Was erwarten Sie von uns? Was gefällt Ihnen? Was nicht? Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns an diesem Tag persönlich kennenlernen könnten! Unter www.stern.de/tagdesjournalismus können Sie sich Ihre Karte sichern, für unsere Abonnenten haben wir dort ein Freikarten-Kontingent reserviert. Hamburg ist sicherlich eine Reise wert, und wenn Sie bei uns vorbeischauen möchten: Wir freuen uns auf Sie!"

Tag des Journalismus, am 25. Mai 2019, 10:00 bis 18:00 Uhr, bei Gruner + Jahr, Am Baumwall 11 in Hamburg. Programm und Tickets zum Preis von 8 Euro jetzt unter: www.stern.de/tagdesjournalismus. Ticketkäufer für den "Tag des Journalismus" nehmen automatisch an einer Verlosung für die limitierten Tickets zur Preisverleihung am Abend teil.