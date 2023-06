Die Trümmer des Tauchboots "Titan" wurden in der Nähe des "Titanic"-Wracks in rund 3800 Metern Tiefe im Nordatlantik entdeckt (Archivbild)

Die Anstrengungen der Rettungsmannschaften waren vergebens. Bei dem auf dem Grund des Atlantiks gefundenen Trümmern handelt es sich um Teile des vermissten Tauchboots "Titan". Für die fünf Insassen gibt es keine Hoffnung mehr.

Die Hoffnung war vergebens. Bei den am Donnerstagnachmittag (MESZ) auf dem Grund des Atlantiks gefundenen Trümmern handelt es sich laut Experten zweifelsfrei um Teile des seit Tagen verschollenen Tauchboots "Titan". Das teilte die US-Küstenwache nach einer Begutachtung der Entdeckung durch Experten auf einer Pressekonferenz mit. Es besteht damit keine Hoffnung mehr, die fünf Insassen des Expeditions-Tauchboots lebend zu finden. Die Küstenwache geht von deren Tod aus. Das Tauchboot sei implodiert.

Auch die Betreiberfirma Oceangate bestätigte kurz zuvor in einer Stellungnahme, dass die fünf Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen sind. "Wir gehen jetzt davon aus, dass unser CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood und sein Sohn Suleman, Hamish Harding und Paul-Henri Nargeolet tragischerweise ums Leben gekommen sind", heißt es in der Stellungnahme. Die Männer seien wahre Abenteurer gewesen, die eine große Leidenschaft für die Erforschung und den Schutz der Weltmeere gehabt hätten. "Wir trauern um die verlorenen Leben und die Freude, die sie allen, die sie kannten, im Leben gemacht haben." Es sei eine extrem traurige Zeit für die Angestellten, die sehr über den Verlust der Menschenleben trauern würden.

Keine Hoffnung auf Überleben der "Titan"-Insassen

Ein unbemanntes ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug war den Angaben nach zuvor auf ein Trümmerfeld im Umfeld des in 3800 Metern Tiefe liegenden Wracks der "Titanic" gestoßen (der stern berichtete). Dieses wollten die fünf Personen an Bord erkunden, ehe am vergangenen Sonntag der Kontakt der Tauchkapsel zum Mutterschiff abgerissen und sie verschollen war. Seither befanden sich Suchmannschaften in einem Wettlauf gegen die Zeit. Es wurde vermutet, dass die Sauerstoffreserven an Bord des Gefährts an diesem Donnerstag zur Neige gehen.

Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.