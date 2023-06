von Daniel Wüstenberg Die "Titan" gibt es nicht mehr. Fünf Menschen starben auf dem Weg zum "Titanic"-Wrack bei der Implosion des Tauchboots. Darüber herrscht Gewissheit. Doch viele Fragen zu der Katastrophe werden wohl nie beantwortet. Ein Rückblick auf dramatische Tage im Nordatlantik

Die Koordinaten des Todes in diesem arktischen Gewässern finden sich bei 41° 43' nördlicher Breite, 49° 56' westlicher Länge. Bekannt bisher als letzte Ruhestätte von 1514 Menschen. Sie starben hier am 15. April 1912 beim Untergang der "RMS Titanic". Und es ist der Mythos dieses immer noch unfassbaren Unglücks, dem fünf Männer in einem Tauchboot auf der Spur waren. Dafür hatten sie einen Vertrag unterschrieben, in dem mehrfach darauf hingewiesen wurde, dass sie bei dieser Expedition ihr Leben lassen könnten.