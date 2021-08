So geht Nooria Wesal jetzt zur Arbeit - in einer Verkleidung - als Mann - damit sie niemand erkennt. Dann greift sie zu ihren Waffen: eine für den Hosenbund, eine für die Westentasche. Wesal kämpft für Menschenrechte in Afghanistan und damit gegen die extremistischen Taliban. Deswegen hat die 48-Jährige jetzt Todesangst, um sich und ihre Kinder: "Jeden Tag wache ich auf und fürchte, dass die Taliban an die Tür klopfen. Sie sind keine Menschen, sie sind Mörder. Ich habe Angst dass sie meine Kinder vor meinen Augen hinrichten. “ Sich zu verteidigen, in diesem gefährlichen Land - dass wollen sie hier lernen. Saar-chona Muza-hari schlägt so hart ihre Gegnerin ein, dass es schon beim zuschauen wehtut. Die junge Frau hat einen Bombenanschlag erlebt. Deswegen ist sie hier, denn Muzahari weiss: sie ist im schlimmsten Fall auf sich allein gestellt: "Wir erleben dauernd schreckliche Situationen, wie Angriffe deswegen werden wir hier extrem hart trainieren. “ In Kabul geht die Angst um: die Taliban sind auf dem Vormarsch_ seitdem die internationalen Truppen abziehen. Viele fürchten, die Extremisten wollen die Kontrolle im ganzen Land übernehmen. Dieser Selbstverteidigungskurs würde dann verboten werden, glaubt Trainerin Nadia Rafaat - schrecklich für Rafaat denn der Sport, das Training ist ihr Lebensinhalt: "Die Taliban sagen Sport sei für Frauen verboten, sie sollen nur zu Hause bleiben - deswegen haben wir hier alle Angst vor einer Taliban-Herrschaft. “ Hier sieht man wie viele Freiheiten sich die Frauen erkämpft haben und was alles zerstört werden würde, falls die Taliban die Macht an sich reissen. Falls das passiert, will Wesal bis zu ihrem Tod kämpfen: "Ich werde mich niemals den Taliban ergeben, ich werde gegen die Extremisten kämpfen, ich werde auf sie schiessen, alle Kugeln in diesem Magazin leeren - bis auf die letzte - mit der letzten Kugel werde ich mich selbst umbringen. “ Aber jetzt hofft Wesal erstmal, dass sie jeden Tag heil wieder zu ihren Kindern nach Hause kommt. Die Mutter will jetzt mit ihrer Familie in die Türkei flüchten, ihre gefährliche Heimat hinter sich lassen.