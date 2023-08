10. August 1948: Der Verfassungskonvent am Herrenchiemsee wird zur Geburtsstunde des Grundgesetzes

Bei Gas-und Kerzenlicht, im ehemaligen Gästeschlafzimmer des Bayernkönigs Ludwig II., eröffnet Staatsminister Dr. Anton Pfeiffer im alten Schloss Herrenchiemsee auf der Herreninsel die denkwürdige Tagung, die den Grundstein für eine künftige deutsche Verfassung legen soll. Um 10 Uhr vormittags eröffnet der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei die mehr als 13 Tage anberaumte Verfassungsversammlung. 45 Delegierte nehmen an dieser von der bayerischen Regierung als "Referentenbesprechung" bezeichneten Zusammenkunft teil, die von den damaligen Ministerpräsidenten der Länder der drei westlichen Besatzungszonen einberufen wurde. Der Verfassungskonvent hat die Aufgabe, Richtlinien für ein Grundgesetz auszuarbeiten. Ein Jahr später, am 8. Mai 1949, verabschiedet der Parlamentarische Rat das Grundgesetz, ebenso die Besatzungsmächte und Länderparlamente – mit Ausnahme Bayerns. Am 23. Mai 1949 wird das neue Grundgesetz feierlich verkündet und unterzeichnet. Die Bundesrepublik ist gegründet. Mehr