10. Januar 1863: In London nimmt die erste U-Bahn der Welt ihren Betrieb auf

Heute vor 160 Jahren jubelten in London die Menschen: Ein technisches Wunderwerk nahm seinen Betrieb auf – die erste Untergrundbahn der Welt. Nach knapp drei Jahren Bauzeit – das Foto zeigt eine Testfahrt mit dem damaligen Schatzkanzler und späteren Premier William Gladstone einige Monate vor der Eröffnung – wurde die Metropolitan Railway für die Öffentlichkeit freigegeben. Die sechs Kilometer lange Bahnstrecke war mithilfe der "Cut and Cover"-Technik gebaut worden. Das heißt, die Straßendecke wurde aufgerissen und nach Fertigstellung des Teilstücks wieder abgedeckt.

Die erste Linie der "Tube", wie die Londoner ihre U-Bahn später tauften, führte von der Farringdon Street nach Norden bis King's Cross und nach Westen bis zum Bahnhof Paddington (Bishop's Road). Die Passagiere des von einer Dampflokomotiven gezogenen Zuges saßen allerdings nicht in offenen Waggons, wie bei der Testfahrt auf dem Foto, sondern in geschlossen Wagen in drei unterschiedlich komfortablen Klassen. Die Bahn wurde ein Riesenerfolg und beförderte bereits am Eröffnungstag 38.000 Fahrgäste. In den ersten 12 Monaten nutzen 9,5 Millionen Passagiere die U-Bahn.

Mehr