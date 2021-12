17. Dezember 2011: Kim Jong Il stirbt – und in Nordkorea beginnt die Ära Un

Heute vor 10 Jahren endete in Nordkorea die Herrschaft von Kim Jong il. Der Diktator, der sich als "Großer Führer Genosse General" und "Sonne des 21. Jahrhunderts" verehren ließ, starb am Morgen des 17. Dezember 2011 im Alter von 70 Jahren an einem Herzinfarkt. 17 Jahre lang hatte er das abgeschottete kommunistische Land mit harter Hand regiert und Nordkorea zur Atommacht gemacht, während sein Volk Hunger litt.

Wer nach dem Tode Kim Jong Ils auf Besserung im Land hoffte, wurde enttäuscht. Nachfolger des Machthabers wurde sein damals erst 27 Jahre alter Sohn Kim Jong Un. Auf dem Bild steht er salutierend neben dem Sarg seines Vaters, als dessen Leichnam am 28. Dezember 2011 in den Kumsusan Palast in Pjöngjang gefahren wird. Kim Jong Un führt Nordkorea ebenso skrupellos und absolutistisch wie sein Vater. Politische Feinde lässt er mutmaßlich Hinrichten, selbst wenn sie seiner eigenen Familie angehören. Der britische Sender BBC verglich den Diktator sogar mit Stalin, der ebenfalls für Angst und Schrecken in seinem direkten Umfeld sorgte.

