17. Januar 1998: Erster Bericht über Affäre von US-Präsident Clinton mit Praktikantin

Als dieses undatierte Foto entsteht, ist Monica Lewinsky noch eine unbekannte Frau. Im Januar 1998 ist sie dann plötzlich fast so bekannt wie US-Präsident Bill Clinton neben ihr. Denn am 17. Januar 1998 veröffentlicht die Webseite "Drudge Report" erstmals über die Affäre der beiden. Es folgen ein Sonderermittler, der 2800 Seiten dokumentarisches Material sammelt mit Details über die Sex-Affäre, darunter auch die Darstellung aus der Sicht Monica Lewinskys, die für ihre Aussage Straffreiheit erhalten hatte. Auch ein Foto des blauen Kleides befindet sich darunter, das Spuren einer sexuellen Begegnung aufweist. Clinton entgeht nur knapp einer Amtsenthebung als US-Präsident. Clinton bleibt bis 2001 im Amt. Inzwischen genießt er mit seiner Frau, Ex-Außenministerin Hiillary, den Ruhestand, schreibt Bücher und spielt Saxofon.

Lewinsky zieht für ihr Studium schließlich 2005 nach London, arbeitet später an einem Buch und einer Serie über die Affäre mit. Noch heute ist sie aber vor allem für die Affäre statt für ihr Berufsleben bekannt.

Mehr