von Wiebke Tomescheit Sie spielte zum ersten Mal in ihrem Leben Lotto und knackte direkt den Jackpot: Juliette, 18, will trotzdem vernünftig bleiben und hat sehr konkrete Vorstellungen von ihrer Zukunft.

Juliette L. aus Sault Ste. Marie im kanadischen Bundesstaat Ontario spielte mit 18 Jahren zum ersten Mal Lotto. Mit ernsthaften Chancen auf den Jackpot dürfte sie nicht gerechnet haben – doch das Glück war voll und ganz auf der Seite der jungen Frau. Mit dem ersten Tippschein ihres Lebens gewann sie 48 Millionen kanadische Dollar (ca. 33 Millionen Euro). Ein verblüffender Glückstreffer, der Juliettes Leben auf den Kopf stellen dürfte.

Die 18-Jährige ist die jüngste Kanadierin, die jemals eine so große Summe gewonnen hat. Wie sie bei der Gewinnübergabe verriet, bemühte sie sich aber, gelassen zu bleiben und vernünftige Entscheidungen zu treffen. Beraten habe sie dabei jemand, an den sie sich sofort vertrauensvoll gewandt hatte und der ihr auch den Tipp gegeben hatte, einen Lottoschein zu kaufen – ihr Vater. Und so wird Juliette L. nicht etwa die kommenden Monate auf Parties und in schnellen Autos verbringen, sondern ihr Medizinstudium beenden. Danach will sie Ärztin werden.

Kanadas jüngste Jackpot-Gewinnerin

Den Großteil des Geldes will sie erst einmal anlegen, mit einem Teil ihre Studiengebühren und vielleicht demnächst ihre eigene Praxis abzahlen. Allerdings möchte sie sich und ihrer Familie auch etwas Schönes ermöglichen: Sobald sie ihr Studium beendet hat, möchte sie mit ihren Eltern auf Reisen gehen und die weite Welt kennenlernen. "Sobald ich mit der Uni fertig bin, werden wir uns einen Kontinent aussuchen und dort auf Erkundungstour gehen", verrät sie. "Ich will verschiedene Länder sehen, etwas über ihre Geschichte und Kultur lernen, ihr Essen probieren und ihre Sprachen hören."

Den Rest ihres Lebens in Luxushotels verbringen will Juliette allerdings nicht. Den Beruf der Ärztin hat sie auch deshalb gewählt, weil ihr wichtig ist, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Sie hatte ohnehin geplant, nach dem Studium in ihre Heimat im Norden Ontarios zurückzukehren, wo es einen Mangel an Arztpraxen gibt. Dieser Plan wird nun, mit diesem sehr komfortablen finanziellen Polster im Rücken, deutlich einfacher für die junge Frau. "Geld definiert dich nicht", sagt Juliette. "Die Arbeit, die du leistest, wird dich definieren."

Quelle: BBC