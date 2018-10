Ein Walkadaver an der belgischen Nordseeküste lockte Schaulustige, und Wissenschaftler an den Strand in der Nähe des Ortes De Haan. Der rund 18 Meter lange und 30 Tonnen schwere Finn-Wal war am Donnerstag an der Küste angeschwemmt worden, nachdem er bereits mehrere Tage vor der Küste im Meer trieb. Veterinäre und Experten begannen am Donnerstag damit den Leichnam des Tieres zu zerlegen und vom Strand abzutransportieren. Im Nachhinein wollen die Spezialisten den Kadaver untersuchen, um mehr über die Spezies zu erfahren, aber auch die Todesursache zu klären. Walkadaver werden nur sehr selten an der belgischen Küste angeschwemmt. Dementsprechend groß war der Andrang: "Es ist cool, leider ist der Wal tot." "Es ist eine einzigartige Sache, so was sieht man vielleicht einmal im Leben, wenn man Glück hat." Finnwale sind die zweitgrößte Walart nach den Blauwalen, und sind geschützt.