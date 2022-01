20. Januar 2009: Die USA bekommen ihren ersten schwarzen Präsidenten

Barack Obama schreibt US-Geschichte: Vor 13 Jahren wird der Politiker, der mit seinem "Yes, we can!" viele US-Amerikaner:innen begeisterte und an die Wahlurnen brachte, der 44. Präsident der Vereinigten Staaten. Rund 1,8 Millionen Menschen verfolgen die Vereidigung an der Museumsmeile vor dem US-Kapitol. Weltweit schauen ebenfalls Millionen Menschen am Fernsehbildschirm zu. Stars wie Bruce Springsteen, Aretha Franklin, U2, Tom Hanks und Denzel Washington gestalten die Zeremonie und das Rahmenprogramm.

Ganz pannenfrei verläuft die Vereidigung allerdings nicht: Sowohl der Vereidigende, der Oberste Richter John Roberts, als auch Obama verhaspeln sich beim Sprechen des Verfassungstextes, sodass der Amtseid am nächsten Tag ohne Pomp im Weißen Haus wiederholt werden muss.

