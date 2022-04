21. April 1967: Putsch in Griechenland – rechtsextreme Militärs errichten mitten in Europa eine Diktatur

Ein Panzer ist am Morgen des 21. April 1967 vor dem Parlamentsgebäude am Syntagma Platz in Athen aufgefahren: Heute vor 55 Jahren haben in Griechenland antikommunistischen Offiziere die Macht an sich gerissen. Schon seit Ende des Zweiten Weltkrieges hatten rechte Militärs die Politik des Landes bestimmt, auch wenn es formal eine Demokratie war. Als Mitte der 1960er-Jahre ein liberaler Premierminister ihre Befugnisse beschneiden wollte, putschten die Obristen. Sie entmachteten das Parlament und sperrten zehntausende Menschen ins Gefängnis. Sieben Jahre herrschte die Militärdiktatur in Griechenland mit brutaler Willkür, Zensur, Folter und Mord. Die Zahl der Opfer geht in die Tausende.

1974 kollabierte die Junta. Angesichts wachsender wirtschaftlicher Probleme, interner Machtkämpfe, eines Studentenaufstands im Jahr 1973 und eines von den Militärs lancierten Putsches auf Zypern im Juli 1974, der eine Invasion durch die Türkei und die Teilung der Insel zur Folge hatte, erklärte das Regime am 23. Juli seinen Rücktritt. Bereits am nächsten Tag übernahm eine zivile Regierung die Amtsgeschäfte und entließ sofort alle politischen Gefangenen. Die Führer des Militärputsches wurden wegen Hochverrats zum Tode verurteilt, ihre Strafen später in lebenslange Haft umgewandelt.

Mehr