21. Oktober 1997: Der Elchtest sorgt für mächtig viel Aufruhr

Damals hatte Deutschland ganz andere Sorgen als in der Gegenwart. Der gescheiterte Elchtest der A-Klasse wühlte Deutschland auf. Die neue A-Klasse von Mercedes, die den Einstieg in das Kleinwagen-Segment bedeuten sollte, kippte auf dem Schlingerkurs in Schweden einfach um, und der mediale Aufruhr war gigantisch. "Mercedes ist in seinen Grundwerten erschüttert worden", sagt Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer noch heute. "Das war ein Erdbeben." Junge, junge. Gott sei Dank hat Mercedes die Schlappe gut überstanden, und Deutschland steht auch noch.

