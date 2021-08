24. August 2016: In Amatrice bebt die Erde

Ein Feuerwehrmann bahnt sich seinen Weg durch eine Trümmergasse in Amatrice. Vor fünf Jahren erschütterte in den frühen Morgenstunden ein schweres Erdbeben die Region in Mittelitalien. 299 Menschen verloren ihr Leben, Tausende wurden obdachlos. Noch heute sind die Schäden der Katastrophe sichtbar. Der Wiederaufbau läuft immer noch. In einer Gedenkfeier erinnerte Ministerpräsident Mario Draghi an die Katastrophe und legte einen Kranz am Denkmal für die Opfer des Bebens nieder.

Mehr