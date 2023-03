24. März 2018: Hunderttausende Amerikaner machen sich auf den "Marsch für unser Leben"

Mit einem "Marsch für unser Leben" demonstrieren in zahlreichen Städten der USA Hunderttausende Menschen gegen Waffengewalt, das laxe Waffenrecht im Land und die Waffenlobby. Auslöser der Proteste war das Schulmassaker an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland im Bundesstaat Florida. Dort hatte ein 19-Jähriger am 14. Februar 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen. Die größte Kundgebung findet in Washington statt. Das Bild oben zeigt die Menschenmenge auf dem Weg in Richtung Kapitol.

Bei den Protestveranstaltungen in allen 50 Bundesstaaten der USA treten neben Überlebenden und Zeugen von Amokläufen an Schulen auch zahlreiche Prominente auf oder marschieren mit, unter ihnen die Popstars Miley Cyrus und Demi Lovato, Ex-Beatle Paul McCartney oder Filmstars wie Julianne Moore und Laura Dern. Talk-Show-Legende Oprah Winfrey, Hollywoodstar George Clooney und seine Frau Amal sowie Regisseur Steven Spielberg helfen bei der Finanzierung der Organisation. Solidarische Kundgebungen finden auch in anderen Teilen der Welt statt, darunter auch Deutschland.



