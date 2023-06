26. Juni 1963: John F. Kennedy erobert mit einem historischen Satz die Herzen der Berliner

Es ist eines der berühmtesten Zitate von John F. Kennedy. Am 26. Juni 1963 spricht der damalige US-Präsident bei einem Besuch in West-Berlin anlässlich des 15. Jahrestages der Berliner Luftbrücke vor dem Rathaus Schöneberg. Tausende Zuschauer verfolgen Kennedys Rede, in der er die Verbundenheit der USA zu West-Berlin unterstreicht, bevor er zunächst sagt:

"Vor zweitausend Jahren war der stolzeste Satz: 'Ich bin ein Bürger Roms'. Heute, in der Welt der Freiheit, ist der stolzeste Satz: 'Ich bin ein Berliner'." Nach einem Exkurs über die Freiheit schließt Kennedy seine Ansprache mit den unvergessenen Worten ab: "Alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen, sind Bürger Berlins. Und deshalb bin ich, als freier Mensch, stolz darauf, sagen zu können: 'Ich bin ein Berliner!'".

Im Original: "Two thousand years ago the proudest boast was: 'Civis romanus sum'. Today, in the world of freedom, the proudest boast is: 'Ich bin ein Berliner'." [...] "All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and, therefore, as a free man, I take pride in the words: 'Ich bin ein Berliner!'"