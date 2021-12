27. Dezember 2007: Benazir Bhutto, die erste Regierungschefin Pakistans, wird ermordet

Sie war die erste Frau an der Spitze eines muslimischen Landes überhaupt. Benazir Bhutto regierte Pakistan von 1988 bis 1990 und erneut von 1993 bis 1996. Zuvor war sie Oppositionsführerin in der Militärdiktatur. Ende der 1990er-Jahre ging sie ins Exil nach London und Dubai, nachdem Anklagen gegen sie wegen Korruption erhoben wurden. 2007 zirkulierten Gerüchte, die Politikerin würde nach Pakistan zurückkehren. Präsident Perez Musharraf gewährte Bhutto schließlich Amnestie für die Korruptionsanklagen. Im Oktober 2007 kehrte sie nach Pakistan zurück. Schon bei Feierlichkeiten zu ihrer Rückkehr gab es einen Selbstmordanschlag, bei dem mehrere Anhängerinnen und Anhänger getötet wurden. Dann, am 27. Dezember, folgte ein ähnlicher Anschlag auf eine Wahlkampfveranstaltung Bhuttos, bei dem sie getötet wurde. Dieses Foto entstand am Tag des Attentats.

Mehr