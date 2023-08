30. August 1963: Der "Heiße Draht" steht

Zwischen Moskau und Washington wird eine direkte Verbindung installiert. Das sogenannte "Rote Telefon" soll im Krisenfall eine schnelle Klärung und Beseitigung von Missverständnissen zwischen der amerikanischen und der sowjetischen Führung ermöglichen. Die Kubakrise lieferte den Anlass.

Im Oktober 1962 wollte die Sowjetunion auf Kuba Atomraketen installieren. Der Kalte Krieg drohte zu eskalieren. Erst kurz vor der drohenden Eskalation fanden die beiden Supermächte Mittel, die Krise zu beenden. Was offenbar fehlte, war ein Instrument, unkompliziert und rasch miteinander zu kommunizieren.

Das "Rote Telefon" sollte die Lösung sein. Es war allerdings trotz der Bezeichnung weder ein Telefon, noch rot, sondern eine Fernschreiberverbindung - die beiden Regierungen konnten sich ausschließlich schriftlich miteinander austauschen. Die Verbindung verlief über London, Kopenhagen, Stockholm, Helsinki. Die Aufnahme zeigt, wie ein finnischer Techniker die Leitung in Helsinki überprüft, bevor sie in Verbindung genommen wird. Mehr