"Wir sind das Volk!", so schallt es im Oktober 1989 immer wieder durch die Leipziger Innenstadt. Es war ein Schlachtruf, an dessen Entstehen sich Pfarrer Christoph Wonneberger noch 30 Jahre später erinnert. "Aber die Situation war: Bei einer Demo, und die Polizei hatte eine Nebenstraße abgeriegelt und da haben die ja immer gesagt: Hier spricht die Polizei und die sagen: Wir sind hier. Und dann haben plötzlich Leute spontan gerufen und gesagt: Und wir sind das Volk. Und hier spricht die Polizei. Das war ein Dialog." Dieser Dialog, also genauer die Demonstrationen der Leipziger Protestbewegung, gilt als einer der Faktoren, die das DDR-Regime 1989 destabilisierten und letztlich mit zu dessen Zusammenbruch beitrugen. Pfarrer Wonneberger war einer der Initiatoren der ihnen vorausgegangenen Friedensgebete. Immer mehr Menschen wollten damals mitmachen, trauten sich, ihre Kritik am System kundzutun, erzählt er heute. "Es gab so ab Oktober bis, ich sag mal, bis vielleicht bis Ende November, gab es eine Zeit, wo man sagt, man ist kein so krummer Hund wie früher und hat nicht alles sich gefallen lassen. Man hatte plötzlich die Sonne gesehen, man hatte sich mal den Rücken gestreckt. Und das war eine heilige Zeit." Bei dieser "heiligen Zeit" war auch Gesine Oltmanns mit dabei. Für die Bürgerrechtlerin sticht in der Retrospektive der 9. Oktober aus den Entwicklungen heraus. An diesem, nur zwei Tage nach den Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum der DDR-Staatsgründung, drohte die Lage in Leipzig zeitweilig zu eskalieren. Ein Großaufgebot von Polizisten und Stasi-Mitarbeitern in Zivil war angetreten, um Druck auf die Teilnehmer der Friedensgebete auszuüben. "Ich glaube, an dem 9. Oktober wusste jeder hier, der auf der Straße war und auch die, die sich nicht trauten, dass es ein Tag der Entscheidung ist, dass es sich entscheiden wird, ob es gewaltfrei wirklich zu einer Demokratisierung dieses Landes kommen kann oder ob es halt in einem Bürgerkrieg endet. Das war uns allen nicht klar, wie der Tag ausgehen würde." Im Prinzip ging alles gut aus, wenn auch Wonneberger kritisch anmerkt, viele seiner damaligen Weggefährten seien im Nachgang enttäuscht worden, auch im neuen System habe man sich anpassen müssen. Und Gesine Oltmanns findet, auch der 9. Oktober hätte den Status, offizieller "Tag der Deutschen Einheit" zu werden, definitiv verdient.