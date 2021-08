31. August 1997: Prinzessin Diana stirbt bei einem Autounfall in Paris

Ihr Tod schockierte die ganze Welt: Am 31. August 1997 stirbt Prinzessin Diana – Prinzessin von Wales – bei einem schweren Autounfall in Paris. Diana reist am 30. August mit ihrem Partner Dodi Fayed von Sardinien aus in die französische Hauptstadt, wo sie eine Nacht verbringen wollen. Nach einem Abendessen im Hotel Ritz fahren die beiden in die Wohnung von Fayed. Dabei werden sie allerdings von Pressefotografen belagert. Gegen 0.25 Uhr verunglückt der Mercedes im Alma-Tunnel. Fayed sowie Henri Paul, Sicherheitschef des Ritz, sterben noch am Unglücksort. Prinzessin Diana und der Bodyguard Trevor Rees-Jones werden schwer verletzt. Um vier Uhr Ortszeit wird Prinzessin Diana nach langen Wiederbelebungsversuchen für tot erklärt. Das Auto war mit schätzungsweise mehr als 100 km/h viel zu schnell unterwegs und der Fahrer, Henri Paul, hatte einen erhöhten Blutalkoholspiegel.

Das Foto zeigt französische Polizeibeamte, die das Fahrzeugwrack verladen, in dem Prinzessin Diana und Fayed ums Leben gekommen sind.

Mehr