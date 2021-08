Sehen Sie im Video: 50-mal stärker als Heroin, mehr als 40.000 Tote in den USA: Was macht Fentanyl so gefährlich?













Es ist ein trauriger Rekord: Mehr als 93.000 Menschen sind 2020 in den USA an einer Überdosis Drogen gestorben. Jeder zweite davon nahm Fentanyl. Die Droge ist bis zu 50-mal stärker als Heroin. Bereits zwei Milligramm können tödlich sein. Meist stammt das Pulver aus China. Über mexikanische Drogenkartelle, aber auch durch den Verkauf über soziale Medien oder das Darknet landet es in den USA. Seit Mitte der 90er Jahre herrscht in dem Land eine verheerende Opioid-Krise, die sich mittlerweile durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Verschreibungspflichtige Schmerzmittel wie Oxytocin wurden damals mit einem angeblich geringen Suchtpotential verbunden aggressiv beworben. Während sie zuvor vorwiegend Sterbenden oder Schwerkranken verabreicht wurden, wurden sie dann bereits bei Alltagsschmerzen verschrieben. Viele Behandelte wurden abhängig und stiegen auf billigere, illegale Opioide, wie Heroin oder Fentanyl um.





Fentanyl ist ein synthetisches Opioid und wurde 1960 vom belgischen Chemiker Paul Janssen entwickelt. Es wird als Schmerzmittel bei Narkosen oder zur Behandlung von Patienten im Krebsendstadium angewendet. Eine Überdosierung kann zum Atemstillstand und damit zum Tod führen. Spätestens seit 2006 nimmt der Missbrauch in den USA zu. Auf dem Schwarzmarkt wird das billige Fentanyl zum Strecken oft anderen Drogen wie Heroin beigemischt oder mit anderen Substanzen in Pillen gepresst. Eine genaue Dosierung ist damit meist nicht möglich. Wird das Fentanyl nicht gleichmäßig verteilt, sind in jeder Dosis unterschiedliche Mengen und es können sich tödliche Fentanyl-Nester bilden. Ahnungslose Konsumenten wissen daher oft nicht, wie viel sie einnehmen. Bekanntestes Opfer ist Musiker Prince, der 2016 an einer Überdosis Fentanyl starb – es soll ein Unfall gewesen sein.

