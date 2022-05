6. Mai 1937: Luftschiff "Hindenburg" explodiert in Lakehurst

Es sollte die Zukunft des Reisens sein und war zugleich eine Propaganda-Show von Nazi-Deutschland: die Fahrt des Zeppelins "Hindenburg" in und über die USA. Doch beim Andocken an den Haltemast in Lakehurst, US-Bundesstaat New Jersey, geht das Luftschiff in Flammen auf und stürzt brennend 80 Meter tief zu Boden. 22 Besatzungsmitglieder, 13 Passagiere und ein Mann der Landehelfer sterben. Immerhin überleben 62 der 97 Menschen an Bord. Doch die Vision der kommerziellen Luftfahrt mit Zeppelinen ist mit der "Hindenburg" untergegangen.

