7. August 1998: 224 Menschen sterben bei Anschlägen auf US-Botschaften in Nairobi und Daressalam

Es ist das erste Attentat, das Osama bin Laden zugeschrieben wird: Am Vormittag des 7. August 1998 fährt ein mit Sprengstoff beladener Kleinlaster zur US-Botschaft im Zentrum der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Vor dem Eingangstor wird die Bombe gezündet. Die Explosion reist die komplette Fassade der Botschaft auf und zerstört ein benachbartes Bankgebäude. 213 Menschen fallen dem Anschlag zum Opfer.

Fast zur gleichen Zeit wird das Botschaftsgebäude der USA in Daressalam, der Hauptstadt von Tansania, Ziel eines Bombenanschlags. Dabei sterben elf Menschen. Insgesamt werden bei den beiden Attentaten mehr als 4500 Menschen verletzt, die meisten in Nairobi.

Die anschließenden Ermittlungen ergeben: Die Anschläge wurden vom bis dahin unbekannten Terrornetzwerk al Kaida unter Führung von Osama bin Laden begannen. Am 20. August 1998 antwortet US-Präsident Bill Clinton mit Vergeltungsschlägen und zerstört mutmaßliche Lager islamistischer Terroristen in Afghanistan und eine Chemieanlage im Sudan mit Cruise-Missile-Raketen. Mehr