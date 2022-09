7. September 1987: Erich Honecker besucht zum ersten Mal die Bundesrepublik

Offiziell war es nur ein Arbeitsbesuch und dennoch gab es die große Bühne: Heute vor 35 Jahren wurde der Staatschef der DDR und SED-Generalsekretär Erich Honecker von Bundeskanzler Helmut Kohl mit allen protokollarischen Ehren eines Staatsbesuchers in Bonn empfangen — beide Nationalhymnen wurden gespielt, beide Fahnen wehten, eine Ehrenkompanie stand Spalier. Die erste und einzige Reise eines Staats- und Parteichefs der DDR erweckte den Anschein, als hätte die BRD die Zweistaatlichkeit endgültig akzeptiert. Auch Honecker betonte während seines Besuches, der weltweit Aufmerksamkeit fand und über den mehr als 2.000 Journalisten und Journalistinnen berichteten, immer wieder die Existenz zweier unabhängiger souveräner deutscher Staaten. Für den SED-Chef war die Reise deshalb ein Triumph — der jedoch nicht sehr lange anhielt. Fast auf den Tag genau zwei Jahre später begannen in Leipzig die Montagsdemonstrationen gegen die politischen Verhältnisse in der DDR, die schließlich in den Fall der Mauer und der Wiedervereinigung beider Teile Deutschlands mündeten.

