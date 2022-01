Sehen Sie im Video: 74-jähriger Ex-Soldat will alleine über den Atlantik rudern.









2022 ist da, aber er ist dann mal weg. Am Neujahrstag hat sich Jean-Jacques Savin auf den Weg gemacht, den Atlantik zu überqueren, allein in seinem Kanu. Von Sagres in Portugal aus stieß der 74-jährige Franzose in See. Nach 90 Tagen beständiger Paddelroutine will er mit seinem orangefarbenen Acht-Meter-Boot die Karibik erreichen, so der Plan. 2019 hatte Savin bereits ein ähnliches Atlantik-Abenteuer absolviert, damals trieb er in einer drei Meter langen Tonne über den Ozean. Dieses Mal nahm der Ex-Soldat rund 300 Kilogramm an Vorräten mit, darunter eine Flasche Champagner für seinen 75. Geburtstag Mitte Januar, allein auf dem Meer.

