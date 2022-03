Manche sammeln Briefmarken, andere lieben Gartenarbeit – und Günter Pichler studiert immer weiter. Der Österreicher ging mit 60 zurück an die Uni und hat nun 15 akademische Titel auf seiner Visitenkarte stehen.

Alles begann mit der Juristerei. In jungen Jahren studierte Günter Pichler Rechtswissenschaften und promovierte in dem Fach. Dem Doktortitel sollten später aber noch viele weitere Titel folgen, denn Pichler sammelt akademische Titel. Mittlerweile ist der Österreicher 81 Jahre alt und hat 15 davon.

Gerade erst hat er über den postuniversitären Lehrgang "Kirchenrecht für Juristen" den Grad des "Lex Legum Master" erworben. "Prof. Mag. theol., Mag. rer. soc. oec., Lic. phil., Mag. Dr. phil., Mag. Dr. phil. fac. theol., Mag. Dr. iur, Lex legum Master (LLM), Bakk. theol., Bacc. theol., Bakk. phil., Bacc. phil." lautet seine Anrede laut ORF nun. Für viele mag das schrullig wirken, Pichler selbst findet nichts dabei: "Der Einzelne gärtnert, der andere sammelt Briefmarken und ich studiere."

Mit 60 Jahren noch einmal zurück an die Uni

Nach seiner ersten Promotion arbeitete Pichler erst als Personalleiter, später dann als Lehrer. Nach einer Operation musste er den Beruf krankheitsbedingt aufgeben. Danach zog es ihn im Alter von 60 Jahren noch mal an die Uni: Pichler schrieb sich für Theologie in Innsbruck ein. Viele in seinem Umfeld sahen die Entscheidung skeptisch, berichtete er der "Süddeutschen Zeitung: "Meine Familie dachte zunächst, ich sei nicht mehr ganz richtig im Kopf."

Doch Pichler gelang es sogar, seine Frau Margarethe von einer Rückkehr in den Hörsaal zu überzeugen. Beide pendelten jahrelang zwischen ihrer Wohnung in Dornbirn und der Uni in Innsbruck, später mieteten sie sich sogar ihre eigene "Studentenbude". Dass sie an der Uni von 40 Jahre jüngeren Kommiliton:innen umgeben waren, störte die beiden nicht. "Die Jungen haben von unserer Erfahrung profitiert und wir von deren Spontaneität", sagt Günter Pichler, sie seien sogar zu Partys eingeladen worden.

Spaß am Studieren

Insgesamt hat der 81-Jährige nun vier Doktortitel auf seiner Visitenkarte stehen, dazu noch diverse andere akademische Grade. Sein Wissensdurst war einfach nicht zu stillen: "Mit dem Essen kommt der Appetit und der ist bei mir gekommen, ich wollte einfach nicht aufhören zu studieren, es hat mir all die Jahre großen Spaß bereitet", sagte er dem ORF. Es gehe ihm nicht um die Titel selbst, sondern um das Lernen. Mit 81 Jahren soll nun aber Schluss sein, hat er seiner Frau versprochen.

Quellen: ORF / "Süddeutsche Zeitung"