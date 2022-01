9. Januar 2007: Steve Jobs stellt das iPhone vor

"Das ist ein Tag, auf den ich mich zweieinhalb Jahre lang gefreut habe", sagt Steve Jobs, während er über eine dunkle Bühne schreitet. "Hin und wieder erscheint ein revolutionäres Produkt, das alles verändert." Er erinnert an den ersten Mac und den iPod. An diesem Tag würde man gleich drei davon vorstellen: einen iPod mit Touchscreen, ein Mobiltelefon und einen Internet Communicator – alles in einem Gerät. Wenig später hält er das erste iPhone ins Publikum.

Und er hat nicht zuviel versprochen. Das iPhone hat tatsächlich revolutioniert, wie Menschen in weiten Teilen der Welt kommunizieren.





