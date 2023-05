Ein Unfall von einem mit Schweineköpfen beladenen Lkw hat auf der A27 im Landkreis Verden für eine Vollsperrung gesorgt. Das verunglückte Transportgut sorgte zwischenzeitlich für einen gruseligen Anblick.

Weil sich nach einem Lastwagenunfall auf der Autobahn 27 in Niedersachsen zahlreiche Schweineköpfe auf der Fahrbahn verteilten, hat die Straße voll gesperrt werden müssen. Wie die Polizei in Verden mitteilte, kam ein 53-jähriger Fahrer eines Lastwagens in der Nacht zum Dienstag in Höhe der Anschlussstelle Verden-Nord von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke sowie einem Brückenpfeiler.

Der Lebensmitteltransporter kam schräg auf der Fahrbahn zum Stehen und verlor einen Teil seiner Ladung auf der Fahrbahn – darunter auch die Schweineköpfe. Lebende Tiere hatte der Mann nicht geladen. Ein 65-jähriger Fahrer eines weiteren Lasters konnte den Angaben zufolge nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte deshalb mit dem querstehenden Lastwagen.

A27 nach Grusel-Unfall voll gesperrt

Der 53-Jährige wurde dabei eingeklemmt, die Feuerwehr musste ihn bergen. Er wurde schwer verletzt, der andere Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Die zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Autobahn 27 wurde voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten und die Sperrung in Fahrtrichtung Hannover sollten bis in den Nachmittag andauern, die Fahrbahn in Richtung Cuxhaven wurde bereits wieder freigegeben. Die Statik der beschädigten Brücke muss demnach ebenfalls überprüft werden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 400.000 Euro.