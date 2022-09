Sehen Sie im Video: Kampfjet stürzt in US-Wohngebiet – Cockpit-Video zeigt Vogelschlag aus Piloten-Perspektive.

















Vor einem Jahr stürzte in Lake Worth im US-Bundesstaat Texas ein Militärjet über einem Wohngebiet ab. Dieses jetzt veröffentlichte Video zeigt eine Kollision mit einem Vogel kurz vor dem Crash. Ein Pilot und ein Flugschüler kehrten von einem Trainingsflug in der T-45 Goshawk zurück, als es zu dem Vogelschlag kam. SB PILOT: Wir werden es nicht schaffen. Bereithalten zum Schleudern. Hochziehen, hochziehen! Die beiden Piloten brachten sich per Schleudersitz in Sicherheit, das Flugzeug krachte in drei Häuser. Einer der Piloten wurde in einem Waldgebiet gefunden, der andere hing schwerverletzt in einer Stromleitung. Beide Piloten haben sich mittlerweile von ihren Verletzungen erholt. Dass es bei dem Unfall keine Todesopfer gab, ist laut der Polizei von Lake Worth ein Wunder.





