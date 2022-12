Älteste Jeans der Welt für 114.000 Dollar versteigert – sie wurde in einem Schiffswrack gefunden

Die wahrscheinlich älteste Jeans der Welt wurde in den USA für 114.000 Dollar versteigert. Gefunden wurde sie in einem Schiffswrack, welches 1857 gesunken ist.

Der sogenannten "Mens's work pants", oder auch Männerarbeitshose, ist anzusehen, dass sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Die Farben sind verwaschen, sie hat rostige braune Flecken und der Stoff schaut recht rissig und spröde aus. Die Farbkombination könnte heutzutage schon wieder modern sein – doch in diesem Fall ist sie dem Zahn der Zeit geschuldet. Bei einer Online-Auktion in Reno im US-Bundesstaat Nevada kam das Kleidungsstück nun unter den Hammer. Sie wurde für 114.000 US-Dollar verkauft.

Die Jeanshose soll mal einem Bergmann gehört haben und ist mindestens 165 Jahre alt. Gefunden wurde sie in einem Koffer, der wiederum aus einem Schiffswrack geborgen wurde. Es sank 1857 vor der Küste des US-Bundesstaates North Carolina. Die SS Central war ein 85 Meter langer Dampfer, der Passagiere von Mittelamerika an die Ostküste brachte. Während eines Hurrikans geriet das Schiff in Seenot und sank. Bei dem Unglück kamen 425 Menschen der 578 Passagiere und Bestzungsmitglieder ums Leben. Das Schiff ging mit 21 Tonnen Goldmünzen und weiteren Gegenständen unter und wurde erst 1988 entdeckt.

Könnte die Hose von Levi Strauss sein?

"Die Bergmannjeans ist wie die erste Flagge auf dem Mond, ein historischer Moment der Geschichte", sagt Dwight Manley. Er ist ein geschäftsführender Gesellschafter der California Gold Marketing Group – die Eigentümer der Sammlung. Laut Auktionsbeamten soll der Fünf-Knopf-Hosenschlitz sogar darauf hindeuten, dass die Arbeitshose eine frühere Version der Jeans von Levi Strauss sei.

Der Koffer, worin sich die Hose befand, gehörte John Dement. Er hatte die Hose wahrscheinlich in San Francisco gekauft. Levi Strauss stellte im Jahr 1873 die erste Blue Jeans her und ließ sie sich patentieren. 16 Jahre nachdem das Schiff gesunken war. Eine Historikerin sagte auf Nachfrage der "BBC", dass Hosen mit einer solchen Knopfleiste im 19. Jahrhundert üblich waren – und dass es keine Verbindung zu Levi Strauss geben soll. Auch sollen es keine Hosen für Bergleute gewesen sein.

Weitere Artikel, die von dem Schiffswrack geborgen wurden, sollen im Februar versteigert werden. Darunter Passagierquittungen, Kleidung und Besteck.

Quellen:"Hola Bird America", "BBC"