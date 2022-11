von Annette Berger Die älteste Katze der Welt wohnt laut dem "Guinness Buch der Rekorde" in England. Flossie wurde einst von der Straße adoptiert und hat mehrere Besitzer überlebt.

Die älteste Katze der Welt lebt im Süden Londons, heißt Flossie und begann ihr langes Leben vor gut 27 Jahren als kleiner Streuner in einer Gruppe von Kätzchen in der Nähe eines Krankenhauses. Jetzt – etliche Jahre und mehrere Besitzer später – wurde sie offiziell vom "Guinness Buch der Rekorde" als älteste lebende Katze der Welt anerkannt. An diesem Donnerstag wurde ihr dokumentiertes Alter mit 26 Jahren und 329 Tagen angegeben. Wann sie ganz genau geboren wurde, ist unklar.

Besitzerin Vicky Green ist 27 Jahre – und damit offiziell nur ein bisschen älter als ihre Mitbewohnerin. Vergleicht man Katzen- und Menschenjahre, ist Flossie allerdings um die 120 Jahre alt, wie Naomi Rosling von Cats Protection gegenüber "Guinness World Records" vorrechnete. Flossie wurde von dieser Tierschutzorganisation vor ein paar Wochen an ihr neues Zuhause vermittelt.

Älteste Katze der Welt hatte Glück – und fand jetzt noch ein neues Zuhause

Dass die Katzendame überhaupt noch ein neues Zuhause fand, ist laut der Mitteilung von "Guinness World Records" ungewöhnlich. Denn wer ein Tier adoptieren möchte, wolle meist ein junges. Die hübsche Flossie mit dem halblangen braun-schwarzen Fell ist laut dem Bericht noch immer verspielt, futtert gern alles, was man ihr vorsetzt – aber sie ist taub und sieht auch nicht mehr gut.

In den ersten Nächten im neuen Zuhause habe Flossie Lärm gemacht, weil sie im Dunkeln kaum sehen könne und sie ihre neue Umgebung noch nicht kannte, sagt Besitzerin Vicky Green. Inzwischen habe sie sich aber gut eingelebt. "Ich wusste von Anfang an, dass Flossie etwas Besonderes ist", wird die junge Frau zitiert. "Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich mit einer Weltrekordlerin zusammenleben würde."

Dass Katzen über 15 Jahre alt werden, ist heute keine Seltenheit mehr, auch bis zu 20 Jahre schaffen viele, wenn sie regelmäßig zum Tierarzt gebracht werden und beispielsweise die nötigen Impfungen und Vorsorgen gegen Parasiten bekommen. Aber knapp 27 Jahre ist dann doch biblisch.

Flossie lebte als Kätzchen als Streuner auf der Straße

Zumal es bei Flossie zu Beginn ihres Lebens nicht so aussah, dass sie überhaupt eine Chance aufs Altwerden haben könnte. Denn sie wurde wild in der Nähe jener Klinik geboren. Als sie ein paar Monate alt war, entschlossen sich laut der Mitteilung von "Guinness World Records" mehrere Angestellte des Krankenhauses, je ein Kätzchen aus der verwilderten Gruppe bei sich zu Hause aufzunehmen. Flossie wurde damals von einer verwilderten Jungkatze zu einer Hauskatze. Das war im Dezember 1995.

Teilt sich ihr Zuhause mit der ältesten Katze der Welt: Die 27-jährige Vicky Green aus dem Stadtteil Orpington in Südost-London adoptierte Flossie aus einem Tierheim. © Cats Protection/Guinness World Records / DPA

Der erste Besitzer – ob Mann oder Frau, wird in der Mitteilung nicht gesagt – verstarb zehn Jahre später. Die Katze wurde von dessen Schwester aufgenommen, bis diese nach weiteren 14 Jahren starb. Im hohen Alter von 24 zog das Tier dann zu dem Sohn jener Schwester und blieb dort drei Jahre, bis er es diesen August in das Tierheim brachte. Aus welchem Grund, wird nicht gesagt. Aber die Entscheidung sei ihm schwergefallen.

Flossies Tierarzt-Dokumente verblüfften Mitarbeiter bei Cats Protection

Hätte es keine tierärztlichen Dokumente gegeben – niemand hätte mitbekommen, wie alt Flossie inzwischen war. "Wir waren völlig verblüfft, als wir herausfanden, dass sie laut den Dokumenten über ihre Tierarztbesuche 27 Jahre alt war", sagte Naomi Rosling von Cats Protection. "Sie ist die älteste Katze, die mir je begegnet ist." Lange warten musste Flossie auf ihre Adoption nicht. Vicky Green hatte sich an das Tierheim gewandt, weil sie speziell einer älteren Katze noch ein paar schöne Jahre bereiten wollte.

Es kann durchaus sein, dass es weit mehr werden als nur "ein paar Jahre". Die älteste bekannte Katze, die je gelebt hat, war Creme Puff aus Texas: Sie wurde 38 Jahre und 3 Tage alt.

Quelle: "Guinness World Records"

