von Annette Berger Der laut Guinness-Buch der Rekorde älteste Hund der Welt lebt in den USA. Seine Familie fand den Chihuahua-Mischling einst zurückgelassen auf einem Parkplatz.

Damals, vor mehr als 13 Jahren, stand es für einen kleinen Hund im US-Bundesstaat Ohio gar nicht gut. Der Chihuahua-Mischling wurde auf einem Parkplatz gefunden, offenbar verlassen und in einem schlechten Zustand, wie derzeit bei Guinness World Rekords nachzulesen ist.

Laut der Institution ist "Spike", wie der kleine seit jenen Tagen heißt, aktuell der älteste Hund der Welt – mit 23 stolzen Hundejahren. Geboren wurde das Tier im November 1999, ist auf Fotos mit seiner offiziellen Rekord-Urkunde zu sehen.

Heute ist "Spike" ein echter Hunde-Rentner, geht aus der Pressemitteilung hervor. Er steht gegen 7.30 Uhr auf, lässt es dann gemütlich angehen, stromert auf dem kleinen Bauernhof herum, auf dem seine Familie lebt. Er schläft demnach gern und viel und er liebt "Braunschweiger" mit Käse, was in den USA so etwas wie eine geräucherte Leberwurst ist.

Hund saß auf einem Parkplatz und hatte ein blutiges Fell

Doch zurück zu jenem Parkplatz, auf dem seine Rekord-Geschichte begann: Damals war Rita Kimball aus dem Dorf Camden im örtlichen Supermarkt einkaufen, als ihr ein Hund auf dem Parkplatz des Supermarktes auffiel.

Ein Angestellter sagte ihr, der Kleine sitze dort schon drei Tage und Mitarbeiter des Geschäfts würden ihn aus Mitleid mit Essensresten füttern, heißt es bei Guinness World Rekords. Damals habe der Hund schlecht ausgesehen – das Fell auf seinem Rücken sei rasiert gewesen und er habe blutige Stellen am Hals gehabt, vielleicht von einer Kette, wird Rita Kimball in der Pressemitteilung zitiert.

Manchmal sind es im Leben Sekunden, die alles entscheiden: Die Frau entschloss sich, den Hund mitzunehmen. Sie hatte keine Ahnung, wem er gehörte, und das wird in der Pressemittelung auch nicht gesagt. Allerdings heißt es, damals sei er schon zehn Jahre alt gewesen.

Der Hund fand die Idee wohl gut, mit Rita Kimball mitzukommen und den Parkplatz zu verlassen: Er kam laut Guinness World Records wie selbstverständlich mit – und lebte von da an auf dem kleinen Bauernhof der Kimballs mit seinen Kühen. Pferden und Katzen. Niemand ahnte damals wohl, dass er 13 Jahre später wegen seines Alters weltberühmt werden sollte.

Rita Kimball nannte den kleinen "Spike", nach dem Comic-Hund aus "Tom und Jerry". Der Cartoon-Spike ist groß und muskulös. Der echte Spike sei dagegen klein und freundlich, wie die Farmersfrau zu Guinness World Records sagte. Aber – weltberühmt sind sie jetzt beide.

Quellen: Guinness World Records, "USA Today"

