Eine Maschine der Fluggesellschaft Ethiopia verunglückte am Sonntag unweit der Äthiopischen Hauptstadt Addus Ababa. Keiner der 157 Menschen an Bord überlebte den Unfall. Die hier sichtbare Absturzstelle befindet sich 62 Kilometer südwestlich von Addis Abbaba. Angehörige der Passagiere in Addis Abbaba und Nairobi warteten auf mehr Informationen zu dem Flug. Dieser Mann in Nairobi sagte: "Ich dachte unsere Verwandte kommt gleich, dann habe ich auf Facebook und Twitter gesehen, dass es einen Unfall gab." Der Flieger war auf dem Weg in die Kenianische Hauptstadt Nairobi gewesen, und hatte wenige Minuten nach dem Start den Funkkontakt zum Kontroll-Tower verloren. Laut der Flugüberwachungs-Webseite Flightradar24 schwankte die Geschwindigkeit während des Steigflugs. Der Kenianische Verkehrsminister James Macharia sagte in Nairobi, mit 32 Opfern sei Kenia das am stärksten betroffene Land der Katastrophe. Insgesamt seien Menschen aus über 30 Ländern an Bord gewesen, unter anderem aus Kanada, China, Ägypten, Frankreich und Großbritannien. Der Typ des Flugzeugs, Boeing 737 MAX 8 ist ein relativ neues Modell von Boeing und wurde erst seit 2017 in Dienst gestellt. Weltweit gehört er zu den meist verkauften und verlässlichsten Flugzeugtypen. Im Oktober 2018 war ein Flugzeug diesen Typs von Lion Air kurz nach dem Start im indonesischen Jakarta ins Meer gestürzt. Einem vorläufigen Untersuchungsbericht zufolge hatten die Piloten erfolglos versucht, einen automatisch eingeleiteten Sinkflug abzuwenden. Ethiopian Airlines gehört mit einer Flotte von 108 Flugzeugen zu den größten Airlines Afrikas und zum Verbund der von der Lufthansa mit gegründeten Star Alliance.