Der Tag, der die bösen Geister aus dem Dorf Marege vertreiben soll, beginnt mit einem sehenswerten Sonnenaufgang. Kreisrund und dunkelrot schiebt sich die Sonne hinter dem Berg Mago hervor, schickt die ersten Strahlen in die Siedlung der Nomaden vom Stamm der Mursi im südwestlichsten Zipfel Äthiopiens, 24 Hütten, acht Familien, 400 Kühe. Es ist sieben Uhr. Manche der 80 Bewohner haben zum Frühstück schon Maisbrei aus Tonschalen gefingert. Nackte Kinder wärmen sich an Feuern. Barbusige Frauen zermahlen Hirse mit Steinen. Die ersten Männer haben sich mit dem Vieh auf die Suche nach Weidegras gemacht, nackt auch sie.

Der böse Geist kam über seine Familie

Nur in der Hütte des Kuhhirten Olerege ist die tägliche Routine gestört. Der böse Geist, den sie vertreiben wollen, ist diesmal über seine Familie gekommen. Seine Frau Mamude und seine Mutter Barkio haben sich zwei Tage lang in die Besinnungslosigkeit getrunken. Das Familienoberhaupt hat sie deswegen mit einem Stock geschlagen, bis sie bluteten. Jetzt entzündet der Mann ein Feuer, legt den verkohlten Kopf einer Kuh dazu, die er am Vorabend geschlachtet hat. Den Magen des Tiers, prall gefüllt mit Innereien und Blut, platziert er daneben. Dann kniet er sich zwischen seine Mutter, die drei Kinder und seine Frau, um sich von der versammelten Nachbarschaft den Brei aus dem Kuhmagen ins Gesicht und auf Kopf und Rücken streichen zu lassen.

"Ich sage allen immer wieder, sie sollen keinen Alkohol trinken, aber sie hören einfach nicht auf mich", sagt Lugologne-Bena, der Dorfchef, ein Zwei-Meter-Mann, der etwas abseits steht.

Alkohol ist nur ein erster Vorbote eines staatlich verordneten Fortschritts, der ihre Kultur dem Untergang weiht. Die Regierung hat das Stammesgebiet der Mursi im Tal des südlichen Omo-Flusses zum Zentrum ihres "Wachstums- und Entwicklungsplans" erklärt. Die Nomaden der Region, von der Tourismusindustrie als Wiege der Menschheit beworben, sollen sesshaft werden und auf Plantagen arbeiten.

Ein Mammutprojekt, geplant auf einer Fläche halb so groß wie das Saarland: Fünf Zuckerfabriken entstehen hier inmitten endlos scheinender Plantagen, die gerade angelegt werden – künstlich bewässert über ein weitverzweigtes Kanalsystem. Strom kommt vom Kraftwerk am Staudamm Gibe III, 500 Kilometer flussaufwärts.

Vorhersehbare Katastrophe

Diese höchste Talsperre Afrikas gilt als der umstrittenste Staudamm der Erde. Die Weltbank hat die Finanzierung verweigert. China, für Äthiopien ein Vorbild in Sachen wirtschaftlicher Entwicklung, stand mit einem Kredit für den 3,6-Milliarden-Dollar-Bau bereit. Seit das Wasser des Omo angestaut wird, bleibt die Flut im Unterlauf aus, die seit Urzeiten die Lebensgrundlage für mehr als 200.000 Nomaden im südlichen Tal des Omo war. Was der Regierung als Fortschritt gilt, kann für sie als menschengemachte Naturkatastrophe enden. Es herrschen schon Unfrieden und Angst, die betäubt werden mit Alkohol.

"Der gute Geist der Kuh wird das Böse vertreiben. Bald kehren wieder Ruhe und Frieden ein", sagt Dorfchef Lugologne-Bena mit Blick auf das blutige Ritual am Feuer. Wie alle Mursi hat er keine Vorstellung davon, wie alt er tatsächlich ist. Mit seinem kurzen, leicht ergrauten Bart, in dem Kuhfliegen spazieren, sieht er aus wie Mitte 50. Eine Kalaschnikow baumelt an seiner Schulter. Jeder Mursi-Junge bekommt eine solche Waffe von seinem Vater. Dazu gibt es ein Rind, dessen Aussehen dem Beschenkten den Namen verleiht. Lugologne-Bena würde man auf Deutsch den Braun-weiß-Gescheckten nennen.

Jede der drei schwulstigen Narben an seinem rechten Oberarm zeugt davon, dass er einen Viehdieb vom benachbarten Stamm der Bodi erschossen hat. Die Narben trägt er wie Schmuck. Stammeskriege mit den Bodi gehörten zum Alltag. Doch seit die Regierung allen Ureinwohnern eröffnet hat, dass sie zwangsangesiedelt werden sollen, bekämpfen sich die Stämme nicht mehr. Der Feind ist nun der Staat.

Foto: Fausto Podavini Dorfchef Lugologne-Bena vom Stamm der Mursi im Omo-Tal

Immer wieder halten schwer bewaffnete Ureinwohner Lastwagen an, die über die neu gebaute Schotterpiste schweres Gerät und Arbeiter in die riesige Sperrzone fahren. Aus Angst davor, gestoppt zu werden, rasen die Lkw-Fahrer durch die Stammesgebiete. Und jedes Mal, wenn sie einen der Männer, die sich mit gezogener Waffe in den Weg stellen, zu Tode fahren, gibt es Blutrache. Vor vier Wochen erst haben sie einen Bus gestoppt und zwölf Arbeiter erschossen. Vor allem in der Regenzeit passiert so etwas häufiger. Dann trinken die Mursi Rinderblut mit Milch. Das lässt tatsächlich ihre Muskeln wachsen und macht Mut. Jetzt in der Trockenzeit reicht die Milch dafür nicht. Jetzt brauchen sie jeden Tropfen, um ihre Kälbchen hochzupäppeln.

"Die Flut kam immer verlässlich Ende Oktober, Anfang November", sagt Lugologne-Bena, der nach der Geisteraustreibung seinen Sohn losschickt, um ihre Kühe zusammenzutreiben. In normalen Zeiten haben sie in der Trockenzeit am Ufer des Omo gelebt, nur 30 Kilometer von hier. Wenn die Flut kam, haben sie dort Neujahr gefeiert. Wenn sich die Wassermassen ins Flussbett zurückgezogen hatten, haben sie auf den feuchten, mit fruchtbaren Sedimenten angereicherten Flächen Hirse und Mais angebaut. Die Ernte sicherte ihnen drei Viertel des gesamten Jahresbedarfs. Heute ist der Chef froh, wenn all seine Tiere den Weg zur Weide überleben, so mager sind sie. Gerade sind ihm fünf Stück gestorben.

Am Himmel kreisen die Geier

"Warum kümmert ihr euch nicht um die Tiere?", ruft er spielenden Kindern zu, als er die Herde mit seinem Sohn zum Dorf hinaustreibt, hinunter in ein Tal, in dem Schirmakazien und majestätische Palmen stehen. Am Himmel kreisen Geier. Das Brüllen von Affen ist zu hören. Kauze rufen. Spuren von Schwarzen Mambas kreuzen den Pfad. Die Sonne brennt schon jetzt unerbittlich. Erst nach eineinhalb Stunden haben sie ein Stückchen Weide für ihre Herde gefunden.

Nur fünf Kilometer von hier beginnt das Sperrgebiet, von allen hier "China" genannt, das die Regierung für ihr Großprojekt abgesteckt hat, abgeriegelt von schwer bewaffneten Militärs. Vom Berg oben kann man mit einem Fernglas die Zuckerfabrik Omo 2 erkennen. Omo 2 ging vor zwei Wochen als erstes der fünf geplanten Werke in Betrieb. Rund um die Uhr sollen 12.000 Tonnen Zucker am Tag produziert werden, die Arbeiter werden aus dem ganzen Land herangekarrt. 700.000 sollen es werden. Der Verkauf von Strom ins Nachbarland Kenia soll zudem Devisen in die Kassen spülen. Im Rest des Landes kommt das gut an. Die Bevölkerung Äthiopiens ist auf mehr als 100 Millionen angewachsen. Der Bedarf an Arbeit, Energie und Devisen ist groß. Die Nomaden des Südens gelten den Hochland-Äthiopiern ohnehin als Wilde, die man in die Zivilisation befördern müsse.

Ihre traditionellen Stockkämpfe sind seit Langem gesetzlich verboten. Die Tellerlippen der Frauen, die die Mursi weltberühmt und auch zur touristischen Attraktion gemacht haben, ebenso. Beides hat sich bis heute trotzdem erhalten. Die Mursi wehren sich. Auch deswegen hat das Oberkommando für das Projekt der ehemalige Chef des Geheimdiensts übernommen, an seiner Seite das Militär. Schließlich geht es auch darum, Stammesgebiete unter Kontrolle zu bringen.

Foto: Fausto Podavini Mursi-Aktivist Olisarali Olibui wurde gerade aus der Haft entlassen

Dorfchefs wie Lugologne-Bena wurden in die Hauptstadt gefahren. Man wollte ihnen zeigen, dass man sie ernst nimmt. Die bevorstehende Zwangsansiedlung hat man ihnen als Zusammenführung des Stammes verkauft. Der Plan der Regierung, dass jede Familie nur noch fünf Kühe haben darf, wurde versüßt mit dem Versprechen, am neuen, festen Domizil gebe es einen Hektar Ackerland, bewässert durch die Kanäle für die Zuckerrohrplantagen. Schulen sollte es in den neuen Siedlungen geben, Kliniken, Tierärzte und natürlich auch Hilfe dabei, ein künstlich bewässertes Stück Acker zu bewirtschaften.

"Sie haben uns gesagt, wir alle seien Brüder", sagt Zinobia, der Dorfälteste, der vor der Siedlung unter einem Baum auf einem Kuhfell im Schatten liegt. Vier Söhne des Dorfältesten hat man mit einem Job als Wachmann ausgestattet. Auch der Dorfchef wurde mit einem Job als Wachmann versorgt.

Das Misstrauen bleibt

Vier Wochen hat Lugologne-Bena seinen Dienst versehen. Länger hat er es nicht ausgehalten. "Meine Kühe brauchen mich", sagt er. Bezahlt wird er trotzdem. Einmal im Monat geht er hinüber in die Verwaltung von Omo 2, um seinen Lohn einzustreichen. Er quittiert dann per Fingerabdruck. Man darf das Gehalt als Schutzgeld verstehen. Als Gegenleistung soll er seine Leute von Angriffen auf Lastwagen abhalten. Doch sein Misstrauen bleibt. Bislang hat die Regierung nie Versprechen ihnen gegenüber eingehalten.

Vor drei Jahren hat man einer Testgruppe von 70 Bodi-Familien bei Werk Omo 1 wie angekündigt einen Hektar Land pro Familie überlassen. Die erste Ernte war gut. Darauf hat man dort 780 Familien angesiedelt. Im Fernsehen wurde das als großer Erfolg zelebriert. Doch schon im zweiten Jahr bekamen die Familien nur mehr einen Viertel Hektar. Inzwischen sind fast alle wieder weg aus dem neuen Dorf beim Werk Omo 1, das wegen technischer Probleme den Betrieb noch immer nicht aufgenommen hat.

Omo 2 läuft zwar. Aber dort hat sich kein einziger Nomade niedergelassen. Jobs werden an Leute aus dem Hochland vergeben. Von der versprochenen Klinik keine Spur. Der Tierarzt lässt sich nur alle paar Monate blicken. Das Einzige, was steht, ist die Schule. Der Unterricht in den Dörfern rund um das Plantagenprojekt wurde schon vor zwei Jahren eingestellt.

Dorfchef Lugologne-Bena zieht in der prallen Mittagshitze weiter eineinhalb Stunden zu Fuß durch Buschland, bis er zum ausgetrockneten Bachbett kommt. Wasser steht nur in kleinen Tümpeln, die die Mursi mit bloßen Händen in den Schlamm gegraben haben. In kleinen Gruppen führt er die Tiere an das brackige Wasser. Er muss sich beeilen. Denn sobald die Dunkelheit hereinbricht, sind die Tsetsefliegen hier, die seine Tiere mit der Schlafkrankheit infizieren.

Traditionell wechseln die Mursi den Wohnort, wenn sie spüren, dass Krankheiten lauern, vielleicht sogar eine Seuche droht. "Ich weiß, dass ich weg muss", sagt Lugologne-Bena. Seine Leute leiden Hunger. Die meisten haben höchstens zwei Mahlzeiten am Tag. Viele sind schon jetzt auf Hilfe angewiesen.

Aber wo soll er hin? Vom großen Fluss ist er abgeschnitten. Soll er in eines der Dörfer auf der Plantage ziehen, weil es dort einfacher ist, an Hilfen von der Regierung zu kommen? Von den Touristen, die ab und zu mit großen Fotoapparaten auf der Suche nach den letzten Wilden in sein Dorf kommen, können sie nicht leben. Manche der Chefs sind mit ihrem Dorf direkt an die Schotterpiste gezogen. Vor allem Kinder und Frauen stehen dann am Straßenrand wie Tiere im Zoo und warten auf zahlende Kundschaft.

In Äthiopien gibt es 50.000 politische Gefangene

"Die Mursi-Kultur wird aussterben. In fünf, sechs Jahren ist das alles Geschichte", sagt Olisarali Olibui, ein Mursi, dessen Familie zu den Sehern des Stammes gehört. Man schreibt ihnen die Fähigkeit zu, in Träumen in die Zukunft blicken zu können. Olibui wurde von einem australischen Missionar erzogen, spricht Englisch und hat enge Kontakte zu Menschenrechtsorganisationen in New York, London und Sydney. Jahrelang hat er als Aktivist gegen das Projekt gekämpft. Er ist eine Hassfigur für das autoritäre System der regierenden Revolutionären Demokratischen Front der Äthiopischen Völker (EPRDF).

Bis vor vier Wochen war Olibui einer der geschätzt 50.000 politischen Gefangenen im Land. Gerade erst ist er nach viereinhalb Monaten aus der Haft entlassen worden. Jetzt sitzt er in seinem alten Dorf im Schatten eines Weidenbaums. "Das Projekt ist zu groß, um es noch stoppen zu können," sagt er.

Schon Zehntausende Menschen aus dem ganzen Land arbeiten in den Plantagen im Akkord. Über den Omo, den die Nomaden früher im Einbaum überquert haben, sind fünf Brücken gebaut. Von 325 Kilometer Asphaltstraße, die im einstigen Niemandsland geplant sind, ist die Hälfte bereits fertig. Die Distrikthauptstadt Hana im Norden ist eine kleine Boomtown geworden.

Braun fließt das einst klare Wasser des Omo durch ehemaliges Stammesgebiet. Krokodile sind nur noch selten zu sehen. Ein Drittel der Fläche des Omo-Nationalparks wurde annektiert, zu großen Teilen bereits gerodet. Riesige Maschinen graben Bewässerungskanäle, in die nachts oft kleinere Tiere stürzen und darin verenden.

Elefanten auf der Flucht

Von dem Hügel, auf dem das schrundige Gebäude der Parkverwaltung steht, haben die Ranger schon seit Jahren keinen Löwen mehr gesehen. Auch die Elefanten sind längst vor dem Lärm geflohen. Die meisten bis nach Kenia, wo der Omo den Turkanasee als wichtigster Zufluss speist. Der größte Binnensee Kenias ist Unesco-Weltnaturerbe. Er droht auszutrocknen. Der Wasserspiegel ist bereits um zwei Meter gesunken. Der Fischbestand hat sich um ein Drittel reduziert. So wird auch den Fischern hier die Lebensgrundlage entzogen – genauso wie den Mursi von Marege.

Kurz bevor die Dunkelheit einbricht, treibt Lugologne-Bena seine Tiere am ausgetrockneten Bachbett des Mara-Flusses zusammen. Die ersten Tsetsefliegen schwirren schon in der noch heißen Luft. Knapp zwei Stunden dauert der Marsch zurück ins Dorf.

Lugologne-Bena ist froh, dass alle Kühe überlebt haben. Ende Oktober, wenn traditionell die Flut des Omo kam, will er wieder zum Fluss. So wie früher. "Die Regierung hat uns nicht verboten, zum Fluss zu gehen", sagt er. Er kann sich nicht vorstellen, dass die Flut nie wieder kommt. Er vertraut auf die Schutzgeister, die sein Volk vor Unheil bewahren. Er glaubt, er könne im Herbst wieder am Ufer des Omo pflanzen.

Am Nachthimmel funkeln Sterne. Jetzt ist von hier das hell erleuchtete Werk Omo 2 mit bloßem Auge zu erkennen. Es sieht aus wie ein Mini-Manhattan. Gerade hat dort die Nachtschicht begonnen