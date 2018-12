Diese Bilder, die die italienische Küstenwache am Mittwoch aufgenommen hat, zeigen wie Lava aus dem Vulkan Ätna auf Sizilien strömt. Der Ätna war am Montag wieder ausgebrochen und hatte eine große und dichte Aschewolke in den Himmel gestoßen. Begleitet wurde der Ausbruch von einer Serie von Erdbeben. Den bislang heftigsten Erdstoß gab es in der Nacht zum 2. Weihnachtstag. Dabei wurden mehrere Gebäude zerstört, nach offiziellen Angaben wurden Dutzende Menschen verletzt, einige von ihnen mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Niemand von ihnen sei aber ernsthaft verletzt, hieß es. Experten warnen vor möglichen weiteren Ausbrüchen des Vulkans. Auch weitere Erdbeben seien nicht auszuschließen. Der rund 3330 Meter hohe Ätna ist der aktivste Vulkan in Europa. Zu einem größeren Ausbruch kam es zuletzt 1992.