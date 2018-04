Naruto grinst. Er grinst so breit in die Kamera, dass es beinahe unnatürlich wirkt. Ist das Foto überhaupt echt? Ist es. Geschossen hat es - Naruto selbst. Naruto, der Schopfmakake. Passiert ist das vor rund sieben Jahren auf der indonesischen Insel Sulawesi, als sich der seltene Affe die Kamera von Tierfotograf David Slater "lieh" und einfach abdrückte. Klick, schon passiert. Fertig war das Affenselfie, das die Welt begeistern sollte. Guck mal, der Affe, schau mal, wie der grinst!

Tierfotograf David Slater grinste zu Beginn vielleicht auch noch. Ist ja schon gut, das Foto. Doch das Lächeln verschwand allzu bald aus seinem Gesicht. Dann nämlich, als das Naruto-Selfie hunderttausendfach gedruckt wurde, er dafür allerdings keinen Cent sah. Er, der doch, nun ja, das Foto zwar nicht geschossen, aber immerhin möglich gemacht hatte. Wie konnte es denn sein, dass das große Geld einfach an ihm vorbeifloss?

Affenselfie als Welthit - nur wer hält daran die Rechte?

Nach seiner Indonesien-Reise hatte Fotograf Slater das Bildband "Wildlife Personalities" herausgebracht. Nur interessierte sich kaum jemand dafür, da zahlreiche Websites, unter anderem Wikipedia, die Fotos kostenlos anboten. Denn wer die Urheberrechte an dem Affenselfie besitzt, galt als rechtlich nicht geklärt. Lagen sie bei Slater, dem Fotografen, der das Foto nicht schoss, oder doch bei Naruto, dem verschmitzt grinsenden Affen, der sich des Selfies möglicherweise gar nicht bewusst war?

Die Sache ging vor Gericht, immer und immer wieder. Erst klagte Slater gegen Wikipedia, dann schaltete sich die Tierschutzorganisation Peta ein und klagte im Namen des Affen. Nun scheint die Rechtsfrage nach Jahren endgültig geklärt: Am Montag sprach ein Gericht in den USA sein Urteil. Nur richtig glücklich ist auch danach wohl keiner der Beteiligten.

Gericht urteilt: Ein Affe kann nicht klagen

Der Rechtsstreit kurz zusammengefasst: 2015 zog die Tierschutzorganisation Peta gegen Fotograf Slater vor Gericht - in Narutos Namen, wohlgemerkt. Der Affe habe das Bild bewusst geschossen, argumentierte Peta und wollte dem Fotografen die Rechte am Bild streitig machen. Nun entschieden die Richter am Bundesberufungsgericht in San Francisco: Ein Affe ist kein Mensch und kann wegen angeblichen Urheberrechtsverletzungen nicht klagen.



Peta bekommt also kein Geld und muss zudem die Anwaltskosten für Slater tragen. Eine bittere Niederlage. Es ist nicht die erste: Bereits erstinstanzlich war die Tierschutzorganisation mit ihrem Anliegen gescheitert. Nun könnte sie noch vor den Obersten Gerichtshof ziehen, doch ein Erfolg gilt auch da als unwahrscheinlich. Peta zog vor Gericht und wurde abgestraft.

Doch auch für Fotograf Slater endet die Geschichte wenig versöhnlich. Das Affenselfie soll ihm alles genommen haben - sein Geld, seinen Job, seine Freude am Fotografieren. Vergangenes Jahr sagte er: "Ich wünschte, ich hätte die verdammten Fotos nie gemacht. Sie haben mich finanziell und emotional ruiniert." Er sei pleite, wurde berichtet, er arbeite mittlerweile als Tennislehrer, um an etwas Geld zu kommen. Nun heißt es auf Slaters Facebook-Seite, er freue sich sehr über das Urteil.

Er habe viel gelernt, schreibt der Fotograf, und die Schopfmakaken hätten zumindest jede Menge Aufmerksamkeit erfahren. Doch, schreibt Slater weiter, gerade sein Fall könne nun zu einer möglichen Schwächung der Rechte von Tieren beitragen. "Dieser Ironie bin ich mir durchaus bewusst."



Am Ende also hätte selbst Naruto Grund sein Grinsen einzustellen. Doch der weiß davon nichts - und grinst einfach weiter.