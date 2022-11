In Afghanistan sind bei einer Explosion in der nördlichen Stadt Aibak Medienberichten zufolge mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. 27 weitere wurden verletzt, wie der lokale Fernsehsender Tolonews am Mittwoch berichtete.

Nach Angaben der regierenden Taliban soll sich der Vorfall in der Provinz Samangan in einer Religionsschule während des Mittagsgebets ereignet haben. Zur Ursache der Explosion haben sich die Behörden noch nicht geäußert. Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 gab es in Afghanistan mehrfach Anschläge, die die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich reklamierte, die mit den Taliban verfeindet ist.

